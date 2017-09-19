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В Ярославле открылся V Всероссийский форум региональной и муниципальной информатизации

Экономика и бизнес
19 сентября, 11:21 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 19, сентября. /ТАСС

В рамках форума будут определены лучшие практики региональной информатизации по 14 номинациям

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. V Всероссийский форум региональной и муниципальной информатизации "Проф-IT 2017" открылся во вторник в Ярославле и продлится до 20 сентября. Форум посвящен практическим аспектам использования информационных технологий в региональном и муниципальном управлении.

Помощник президента РФ Игорь Щеголев на пленарном заседании подчеркнул важность развития информационных технологий в регионах.

"Цифровая экономика и информационные технологии становятся приоритетным направлением. Успех того, насколько будут выполняться федеральные задачи в сфере информатизации, зависит от региональных органов власти. Крупные региональные предприятия должны грамотно использовать новую технологическую возможность, взаимодействовать с вузами", - сказал он.

На площадке "Проф-IT 2017" будут обсуждаться практические аспекты реализации стратегии развития информационного общества и программы "Цифровая экономика в РФ", темы импортозамещения в сфере информационно-коммуникационных технологий, информатизации контрольно-надзорной деятельности. В рамках форума будут определены лучшие практики региональной информатизации по 14 номинациям.

Всего на конкурс поступило 103 проекта.

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Персоны
Щеголев, Игорь Олегович
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Россия
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