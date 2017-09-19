Суд в Петербурге начал заседание по иску Розенберга к компании "Телеграф" об увольнении

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд в Санкт-Петербурге приступил к рассмотрению иска Антона Розенберга к компании ООО "Телеграф".
По информации СМИ, Розенберг пытается оспорить в суде свое увольнение. В свою очередь ООО "Телеграф", подконтрольное, по утверждению Розенберга, Павлу Дурову, хочет взыскать с него 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны о работе ресурсов, связанных с мессенджером Telegram. Это заседание также назначено на вторник.
Как сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского городского суда, "рассматривается дело о восстановлении на работе в связи с увольнением по инициативе работодателя". Иск был подан 18 мая, предварительное судебное заседание состоялось 8 августа, следующее заседание, назначенное на 29 августа, было отложено.
Ранее Розенберг опубликовал рассказ о конфликте с Николаем и Павлом Дуровыми - братьями, основавшими соцсеть "ВКонтакте" и мессенджер Telegram.