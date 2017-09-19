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Медведев: эффективная экономика сегодня не может не быть цифровой

Экономика и бизнес
19 сентября, 11:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Премьер-министр подчеркнул, что электронные услуги дают людям больше возможностей для развития, делают жизнь удобнее и интереснее

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям цифрового саммита IoT World Russia Summit. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте правительства.

"Эффективная экономика сегодня не может не быть цифровой. Это не только требование времени, это вопрос конкурентоспособности нашей страны, ее национальной безопасности, - говорится в сообщении. - Казань стала местом проведения цифрового саммита неслучайно. Здесь сосредоточено немало инновационных предприятий и IT-парков".

Медведев подчеркнул, что электронные услуги дают людям больше возможностей для развития, делают жизнь удобнее и интереснее. "Предстоит серьезно модернизировать информационную инфраструктуру. Настроить правовой режим так, чтобы он помогал развитию высокотехнологичных компаний", - добавил он, отметив важность подготовки соответствующих специалистов.

Премьер пожелал участникам саммита успешной работы. "Уверен, ваши идеи и предложения найдут применение на практике. А это - лучшее признание для любого эксперта", - заключил он.

Мировой цифровой саммит IoT World Russia Summit, посвященный технологиям интернета вещей, пройдет в Иннополисе и Казани в Татарстане 19-20 сентября. Участники саммита обсудят развитие умных городов, искусственного интеллекта, промышленного интернета вещей, опыт его применения в разных странах и развитие в России. Кроме того, планируется обсуждение цифровой трансформации таких отраслей как розничная торговля, сфера услуг, а также машинного обучения и технологии блокчейн.

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