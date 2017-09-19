Польша намерена добиться выгодных для своих грузоперевозчиков условий поездок в РФ

ВАРШАВА, 19 сентября. /ТАСС/. Польская сторона в ходе обсуждения с РФ транспортных перевозок намерена добиться удовлетворительных для республики условий. Об этом заявил во вторник телеканалу Telewizja Republika заместитель министра инфраструктуры и строительства Польши Ежи Шмит, отправляющийся на переговоры в Москву.

"Мы начинаем переговоры в Министерстве транспорта РФ. Каждый год мы согласовываем пакет разрешений, которыми обмениваются два государства. В этом году мы располагаем 190 тысячами разрешений, которые получают Россия и Польша. Из них третьи страны затрагивают 48 тысяч разрешений, наиболее востребованных нашими перевозчиками", - напомнил Шмит. "Если польский предприниматель хочет перевезти товар из Франции, Италии или Испании в Россию, у него должно быть специальное разрешение", - пояснил он.

По утверждению польского министра, Россия пытается выдавать Польше как можно меньше таких разрешений, "так как считает, что эти перевозки должны осуществлять российские перевозчики". "Мы полагаем, что если заказы получают польские перевозчики, то они должны осуществляться на нормальных условиях. К сожалению, с российской стороной нам приходится вести долгие переговоры на эту тему", - указал он.

"Мы настроены на то, чтобы довести наши сегодняшние переговоры, которые, возможно, не удастся завершить одним днем, до удовлетворительного для наших перевозчиков и транспортников результата", - отметил Шмит.

В начале прошлого года Москве и Варшаве не удалось заранее прийти к соглашению по новым разрешениям, в частности из-за недовольства польской стороны положениями российского законодательства в области международных грузоперевозок. В результате 1 февраля, когда истек срок действия разрешений, водители грузовиков на протяжении нескольких недель не могли пересекать границу.

19 февраля стороны впервые смогли достичь определенных договоренностей. В частности, было решено обменяться разрешениями в объеме 20 тысяч штук для каждой страны с действием до 15 апреля, а обмен разрешениями на автомобильные грузоперевозки на весь 2016 год Россия и Польша произвели только в апреле.