ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. ФАС проводит анализ ранжирования ответов в поисковых системах Google и "Яндекс" на предмет преимущественного размещения своих ресурсов при поиске, сообщила журналистам глава управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

"Нам информацию дали итоговую все субъекты рынка буквально несколько дней назад. Google продлил срок предоставления предписания. Мы сейчас изучаем, продолжаем изучать. Еврокомиссия, обратите внимание, сколько лет дело смотрит", - сказала она.

В конце июня Европейская комиссия оштрафовала Google на €2,42 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем Евросоюза. По информации ЕК, результаты поиска товаров через Google искажались в пользу собственного сервиса компании Google Shopping. Чтобы повысить число клиентов этого сервиса, рейтинги конкурирующих проектов существенно занижались, в результате чего их предложения не выдавались на первой странице поиска.

В России ФАС уже признала Google виновной, но в другом деле, касающемся магазинов приложений. При этом глава ФАС Игорь Артемьев не исключал возбуждения дела против компании по аналогии с делом в Евросоюзе.