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ФАС продлила срок рассмотрения заявки об объединении "Яндекс.Такси" и Uber

Экономика и бизнес
19 сентября, 12:02 дата обновления: 19 сентября, 12:12 UTC+3

Срок рассмотрения продлен на два месяца

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продлила срок рассмотрения ходатайства об объединении "Яндекс.Такси" и Uber на два месяца, сообщила журналистам начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева в кулуарах "Недели конкуренции".

ФАС получила ходатайство "Яндекса" и Uber об объединении бизнесов онлайн-такси в России 18 августа. Тогда ведомство отмечало, что рассмотрит ходатайство в течение 30 дней с правом продления еще на два месяца.

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В июле "Яндекс.Такси" и Uber договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Согласно сделке, Uber и "Яндекс.Такси" инвестируют в новую компанию $225 млн и $100 млн соответственно. Контроль (59,3%) над новым бизнесом получит "Яндекс", еще 36,6% будет у Uber, остальные 4,1% будут принадлежать сотрудникам двух компаний. Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2017 года.

Долю совместной компании на российском рынке пассажирских перевозок в городах присутствия компании оценивают в 5-6%.

Приложения "Яндекс.Такси" и Uber после закрытия сделки останутся отдельными. В то же время таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу. При этом в Uber не планируют менять тарифную политику.

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявлял, что сделка может создать угрозу для конкуренции на рынке онлайн-агрегаторов такси.

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