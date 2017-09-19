Минтранс РФ допускает увеличение выплат пострадавшим от овербукинга пассажирам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Минтранс РФ допускает увеличение выплат пассажирам, не попавшим на борт самолета в результате овербукинга. Об этом заявил ТАСС министр транспорта РФ Максим Соколов в кулуарах форума "Нева-2017", комментируя идею обязать авиакомпании возмещать таким пассажирам стоимость билета в 10-кратном размере.

"Это инициатива депутатов Госдумы. Если будет соответствующий законопроект, то мы его, безусловно, обсудим и на экспертной площадке Министерства транспорта, и в самой Госдуме, выработаем общую точку зрения с экспертным сообществом, представителями потребителей, авиапассажиров и, конечно же, авиакомпаний. Если авиакомпании согласятся с таким уровнем ответственности - то почему бы нет?", - сказал он.