ФАС привлечет к ответственности компанию за использование программ-роботов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. ФАС в ближайшее время привлечет к ответственности компанию, которая использовала программы-роботы для контроля над ценами. Об этом говорится в материалах ФАС к "Неделе конкуренции".

"В ближайшее время будет привлечена к ответственности компания по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства программами-роботами, которые мониторили цены конкурентов и устанавливали такие же цены на продукцию своей компании. Потенциальный картель здесь происходит автоматическим образом без прямого участия человека", - говорится в материалах.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении LG Electronics RUS (российская структура LG) по признакам координации цен на смартфоны. По данным ведомства, LG Electronics RUS использовало специальную программу для мониторинга цен ритейлеров для контроля над ценами на ряд смартфонов LG. Помимо этого, компания регулярно получала отчеты о ценах от самих ритейлеров, которые также использовали "ценовых роботов" с целью контроля над ценами.