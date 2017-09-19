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Песков оставил без ответа вопрос о позиции РФ по идее еще больше сократить добычу нефти

Экономика и бизнес
19 сентября, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что Ирак и ряд других стран - членов ОПЕК выступают за то, чтобы увеличить сокращение добычи в рамках соответствующего соглашения еще на 1%

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о возможной реакции России на продолжение некоторых стран ОПЕК увеличить сокращение добычи нефти еще на 1%.

"Не могу ее [российскую позицию] сейчас сформулировать и не буду", - сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее сообщалось, что Ирак, а также ряд других стран - членов ОПЕК выступают за то, чтобы увеличить сокращение добычи в рамках соответствующего соглашения еще на 1%.

В ноябре 2016 года члены ОПЕК (за исключением Ливии, Нигерии и Ирана) договорились снизить среднесуточную добычу с начала 2017 года на 1,2 млн баррелей - до 32,5 млн баррелей. Каждая страна должна была снизить добычу на 3-4% к уровню октября 2016 года.

Смотрите также

Bloomberg: Ирак и другие члены ОПЕК предложили увеличить сокращение добычи еще на 1%

Страны ОПЕК в августе выполнили план по сокращению добычи на 98%

МЭА: страны вне ОПЕК выполнили план по сокращению добычи в августе на 118%

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Темы
Мировые цены на нефть Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Персоны
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