Песков оставил без ответа вопрос о позиции РФ по идее еще больше сократить добычу нефти

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о возможной реакции России на продолжение некоторых стран ОПЕК увеличить сокращение добычи нефти еще на 1%.
"Не могу ее [российскую позицию] сейчас сформулировать и не буду", - сказал представитель Кремля журналистам.
Ранее сообщалось, что Ирак, а также ряд других стран - членов ОПЕК выступают за то, чтобы увеличить сокращение добычи в рамках соответствующего соглашения еще на 1%.
В ноябре 2016 года члены ОПЕК (за исключением Ливии, Нигерии и Ирана) договорились снизить среднесуточную добычу с начала 2017 года на 1,2 млн баррелей - до 32,5 млн баррелей. Каждая страна должна была снизить добычу на 3-4% к уровню октября 2016 года.