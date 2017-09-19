Задолженность за газ в Подмосковье сократилась на 1,5 млрд руб. за три недели

КРАСНОГОРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области с 29 августа смогли сократить общую задолженность за газ с 7,5 млрд руб. до 6 млрд рублей. В планах правительства сократить объем долга до 5 млрд руб. к 1 октября. Об этом сообщил во вторник на заседании регионального правительства министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

"На данный момент, задолженность за газ в Подмосковье составляет 6 млрд рублей. В принципе, мы идем в графике, также есть муниципальные районы, которые в сентябре увеличат платежи. Держим на особом контроле прохождение оплаты", - сказал Хромушин.

Он добавил, что задолженность по газу в Московской области должна планово сократиться до 5 млрд руб. к 1 октября 2017 года.

Ранее Хромушин сообщал, что общая задолженность за газ составляет более 7,5 млрд руб. в Подмосковье.