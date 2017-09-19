Путин в ближайшее время встретится с "капитанами бизнеса"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ближайшее время планирует встретиться с представителями российского бизнеса.

"С представителями и деловых ассоциаций и организаций, и конкретно с капитанами российского бизнеса Путин поддерживает регулярный контакт, планируются контакты и на перспективу, в том числе на ближайшую перспективу", - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, планирует ли глава государства встречу с представителями бизнеса и деловых ассоциаций 21 сентября. Он добавил, что СМИ будут проинформированы о подготовке такой встречи, когда будут прояснены все ее детали.

"Круг тем в ходе общения президента с капитанами российского бизнеса и представителями деловых организаций вполне очевиден - они связаны с работой бизнеса, с условиями для их работы, с теми проблемами, которые они поднимают, также в целом и с международной обстановкой и с теми процессами, которые происходят у нас в стране", - сказал Песков. "Конечно, интересны оценки той динамики, которая сейчас прослеживается в нашей экономике, им [бизнесменам] важно это услышать, что называется, от первоисточника, подтверждение тех пока скромных, но позитивных тенденций в нашей экономике", - отметил представитель Кремля.