Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Минтранса опроверг информацию о создании дорожной корпорации

Экономика и бизнес
19 сентября, 13:37 дата обновления: 19 сентября, 13:43 UTC+3

Информации о возможном реформировании или объединении "Автодора" и Росавтодора на данный момент нет, пояснил глава ведомства Максим Соколов

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Создание дорожной корпорации путем реформирования госкомпании "Автодор" и Федерального дорожного агентства пока не планируется. Об этом сообщил ТАСС глава Минтранса РФ Максим Соколов во вторник в кулуарах форума "Нева-2017".

"Такой идеи пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном реформировании или объединении "Автодора" и Росавтодора.

В начале сентября газета "Ведомости" со ссылкой на собственные источники сообщала о возможном реформировании госкомпании "Автодор" и Федерального дорожного агентства после выборов.

По данным "Ведомостей", варианты реформирования системы госрегулирования дорожной отрасли уже несколько месяцев прорабатывает в закрытом режиме Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, который выиграл конкурс (цена контракта - 111 млн руб.) на разработку "целевого видения" состояния дорожной отрасли и должен подготовить стратегию развития дорожного хозяйства до 2030 г.

В частности, ЦСР предложил два основных варианта: слияние "Автодора" и Росавтодора в объединенную дорожную корпорацию, которая получит новую организационно-правовую форму, или переподчинение "Автодора" Минтрансу (сейчас подчиняется напрямую правительству, а стратегию утверждает наблюдательный совет госкомпании).

Однако итоговую версию после выборов 2018 года должно утвердить уже новое правительство, сообщает газета.

Государственная компания "Автодор" была создана в 2009 году, выполняет функции заказчика при проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации на платной основе федеральных автомобильных дорог.

Росавтодор является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, в том числе в области учета автомобильных дорог, а также функции по оказанию государственных услуг в области обеспечения транспортной безопасности в этой сфере.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Соколов, Максим Юрьевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер: ходок Иванов погиб от ножа пьяного мужчины, защищая девушек
2
Песков назвал вопросом двусторонних отношений кредит США для Украины
3
В Минобороны опровергли сообщения о ракетном ударе по журналистам на учениях "Запад-2017"
4
ВФЛА выразила соболезнования родным и близким погибшего ходока Иванова
5
Песков не комментирует информацию о случайном обстреле зрителей на учениях "Запад - 2017"
6
МВД сообщило о ликвидации крупнейшего интернет-магазина наркотиков
7
Обвиняемого в убийстве спортсмена в Хабаровске отправят в СИЗО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама