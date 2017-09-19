Глава Минтранса опроверг информацию о создании дорожной корпорации

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Создание дорожной корпорации путем реформирования госкомпании "Автодор" и Федерального дорожного агентства пока не планируется. Об этом сообщил ТАСС глава Минтранса РФ Максим Соколов во вторник в кулуарах форума "Нева-2017".
"Такой идеи пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном реформировании или объединении "Автодора" и Росавтодора.
В начале сентября газета "Ведомости" со ссылкой на собственные источники сообщала о возможном реформировании госкомпании "Автодор" и Федерального дорожного агентства после выборов.
По данным "Ведомостей", варианты реформирования системы госрегулирования дорожной отрасли уже несколько месяцев прорабатывает в закрытом режиме Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, который выиграл конкурс (цена контракта - 111 млн руб.) на разработку "целевого видения" состояния дорожной отрасли и должен подготовить стратегию развития дорожного хозяйства до 2030 г.
В частности, ЦСР предложил два основных варианта: слияние "Автодора" и Росавтодора в объединенную дорожную корпорацию, которая получит новую организационно-правовую форму, или переподчинение "Автодора" Минтрансу (сейчас подчиняется напрямую правительству, а стратегию утверждает наблюдательный совет госкомпании).
Однако итоговую версию после выборов 2018 года должно утвердить уже новое правительство, сообщает газета.
Государственная компания "Автодор" была создана в 2009 году, выполняет функции заказчика при проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации на платной основе федеральных автомобильных дорог.
Росавтодор является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, в том числе в области учета автомобильных дорог, а также функции по оказанию государственных услуг в области обеспечения транспортной безопасности в этой сфере.