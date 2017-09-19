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Аксенов: более 40% взятых на АЗС в Крыму проб бензина не соответствуют ГОСТу

Экономика и бизнес
19 сентября, 13:20 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 19, сентября. /ТАСС

Глава Крыма сообщил, что в ближайшее время эксперты начнут проверять топливо, которое поступает на полуостров через Керченскую паромную переправу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Более чем 40% проб бензина, взятых на автозаправочных станциях Крыма в рамках контрольных проверок качества топлива, не соответствуют ГОСТу, заявил журналистам во вторник глава республики Сергей Аксенов.

"Выборочно были проведены анализы (качества бензина). В более чем 40% случаев качество бензина не соответствует никаким ГОСТам и стандартам", - сказал он.

Ранее сообщалось, что власти Крыма инициировали проведение мониторинга качества топлива на АЗС. По данным Минтопэнерго региона, мониторинг начался неделю назад, эксперты рабочей группы взяли первые 30 образцов топлива с АЗС.

"Сейчас эту работу ведут системно и планово… Эта плановая работа будет проходить с целью добиться результатов, чтобы мы понимали четко и ясно, что в республике продается качественное топливо", - пояснил Аксенов.

Он сообщил, что в ближайшее время эксперты рабочей группы начнут проверять топливо, которое поступает в Крым через Керченскую паромную переправу.

"Будем контроль брать на входе - на паромной переправе. Думаю, что мы можем обеспечить контроль за качеством бензина", - добавил глава региона.

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Аксенов, Сергей Валерьевич
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