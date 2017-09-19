РНПК получила заявлений на убытки на 250 млн руб.

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российская национальная перестраховочная компания (100% дочка ЦБ, действует с конца 2016 года) получила к настоящему моменту заявлений на убытки на 250 млн руб.

Из них около 30% составил заявленный убыток по санкционному риску, сообщил на пресс-конференции президент компании Николай Галушин.

"У нас заявлен санкционный убыток, это связано с перевозкой военной техники. Всего заявлено убытков на 250 млн руб., этот убыток составляет процентов 30 от общей суммы", - сказал он.

За 7 месяцев 2017 года сборы РНПК составили 3,8 млрд руб., что на 6% ниже плана (4 млрд руб), сообщил Галушин. Прибыль составила 1,4 млрд руб. при плане 1,2 млрд руб., заявил он.

Во II квартале РНПК начала работать на международных рынках, объем международного бизнеса составил 38 млн руб. (из Казахстана, Белоруссии, Китая, стран Ближнего Востока). В 2018 году компания планирует объем международного бизнеса в размере 500 млн руб.

Доля санкционного бизнеса в портфеле компании составляет около 25%, будет стремиться к 20%, рассказал он.

РНПК создана в 2016 году для защиты рисков клиентов, подпавших под западные санкции и из-за этого потерявших возможность получить перестраховочную защиту на зарубежных рынках.