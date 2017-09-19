Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РНПК получила заявлений на убытки на 250 млн руб.

Экономика и бизнес
19 сентября, 13:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Доля санкционного бизнеса в портфеле организации составляет около 25% и будет стремиться к 20%, заявил глава Российской национальной перестраховочной компании Николай Галушин

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российская национальная перестраховочная компания (100% дочка ЦБ, действует с конца 2016 года) получила к настоящему моменту заявлений на убытки на 250 млн руб.

Из них около 30% составил заявленный убыток по санкционному риску, сообщил на пресс-конференции президент компании Николай Галушин.

"У нас заявлен санкционный убыток, это связано с перевозкой военной техники. Всего заявлено убытков на 250 млн руб., этот убыток составляет процентов 30 от общей суммы", - сказал он.

За 7 месяцев 2017 года сборы РНПК составили 3,8 млрд руб., что на 6% ниже плана (4 млрд руб), сообщил Галушин. Прибыль составила 1,4 млрд руб. при плане 1,2 млрд руб., заявил он.

Во II квартале РНПК начала работать на международных рынках, объем международного бизнеса составил 38 млн руб. (из Казахстана, Белоруссии, Китая, стран Ближнего Востока). В 2018 году компания планирует объем международного бизнеса в размере 500 млн руб.

Доля санкционного бизнеса в портфеле компании составляет около 25%, будет стремиться к 20%, рассказал он.

РНПК создана в 2016 году для защиты рисков клиентов, подпавших под западные санкции и из-за этого потерявших возможность получить перестраховочную защиту на зарубежных рынках.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер: ходок Иванов погиб от ножа пьяного мужчины, защищая девушек
2
Песков назвал вопросом двусторонних отношений кредит США для Украины
3
В Минобороны опровергли сообщения о ракетном ударе по журналистам на учениях "Запад-2017"
4
ВФЛА выразила соболезнования родным и близким погибшего ходока Иванова
5
Песков не комментирует информацию о случайном обстреле зрителей на учениях "Запад - 2017"
6
МВД сообщило о ликвидации крупнейшего интернет-магазина наркотиков
7
Обвиняемого в убийстве спортсмена в Хабаровске отправят в СИЗО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама