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Суд обязал Навального и ФБК опровергнуть информацию о фонде "Соцгоспроект"

Экономика и бизнес
19 сентября, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Информация из материалов оппозиционера, по мнению истца, порочила его деловую репутацию

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы удовлетворил иск о защите деловой репутации Фонда поддержки социально значимых государственных проектов ("Соцгоспроект") к Алексею Навальному и его Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), обязав оппозиционера опровергнуть информацию, порочащую, по мнению истца, его деловую репутацию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где во вторник рассматривается иск по существу.

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В марте этого года ФБК опубликовал расследование, в котором утверждал, что бизнесмен Алишер Усманов передал особняк с земельным участком площадью более 4 га в Одинцовском районе Подмосковья в дар фонду "Соцгоспроект", главой наблюдательного совета которого является однокурсник премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Илья Елисеев.

31 мая Люблинский суд удовлетворил иск Усманова к Навальному и ФБК, обязав их удалить порочащие сведения с трех сайтов, на канале в YouTube, а также в Facebook, опубликовав опровержение в течение 10 дней с момента вступления решения в силу. 11 августа Мосгорсуд подтвердил законность данного решения, изменив постановление суда первой инстанции лишь в части удаления видеоролика, обязав убрать его не полностью, а фрагментарно.

Позиции сторон

Как указал истец, в статье, размещенной Навальным, содержится информация, порочащая деятельность фонда. Истец просил в течение 10 дней опровергнуть данную информацию и обязать Навального удалить видеоролики. "Фонд занимается благотворительной деятельностью, неоднократно передавал деньги детским больницам, печатал детские книги, а вам необходимо было тщательно ознакомиться с нашей деятельностью", - обратился представитель "Соцгоспроекта" к юристам ФБК.

В свою очередь ФБК посчитал иск необоснованным, возражал против требований истца и заявил ходатайства о вызове в суд председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, главы наблюдательного совета фонда Ильи Елисеева, а также бизнесмена Алишера Усманова. Суд в этих ходатайствах отказал.

Сам Навальный на заседание не явился, его интересы представляли юристы ФБК.

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Персоны
Усманов, Алишер Бурханович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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