БРЮССЕЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Евросоюз решил обновить и усилить стратегию сообщества по кибербезопасности в связи с последними кибератаками. Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по Союзу безопасности Джулиан Кинг.

"У нас есть стратегия по кибербезопасности с 2013 года. Но последние атаки показали, что нам нужно обновить и усилить ее", - сказал он.

Агентство по кибербезопасности

Одним из приоритетов новой стратегии ЕС должно стать создание Европейского агентства по кибербезопасности на базе существующего агентства сетевой и информационной безопасности. "Агентство получит постоянный мандат для помощи странам-членам в предотвращении кибератак и реагировании на них", - говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК).

В нем отмечается, что новое агентство будет проводить ежегодные учения по киберзащите во всем Евросоюзе. "Агентство улучшит готовность ЕС реагировать [на атаки], организуя ежегодные панъевропейские учения по кибербезопасности и обеспечивая лучший обмен данными об угрозах и информацией посредством создания центров обмена и анализа информации", - пояснила ЕК.

Кроме того, новое агентство должно помочь создать "европейскую сферу сертификации, которая обеспечит безопасность использования продукции и услуг в цифровой сфере". "Новые европейские сертификаты кибербезопасности обеспечат доверие к миллиардам устройств, благодаря которым действуют такие важнейшие инфраструктуры, как энергетические и транспортные сети, а также новые потребительские устройства, такие, как оборудованные интернет-терминалом автомобили", - добавили в ЕК.

Международное сотрудничество

Усиление международного сотрудничества должно стать одним из приоритетов стратегии ЕС для борьбы с киберугрозами, отмечает Еврокомиссия. "Евросоюз будет уделять приоритетное внимание созданию стратегических рамок для предотвращения конфликтов и достижения стабильности в киберпространстве в рамках своих двусторонних, региональных и многосторонних обязательств", - говорится в заявлении ЕК.

В документе подчеркивается, что кибератаки - одна из главных глобальных угроз современности, в связи с чем международное сотрудничество чрезвычайно важно. "Учитывая глобальный характер угрозы, создание и поддержание прочных альянсов и партнерских отношений с третьими странами имеет основополагающее значение для предотвращения и сдерживания кибератак, которые играют все более важную роль в обеспечении международной стабильности и безопасности", - отмечает ЕК.

К настоящему времени Евросоюз наладил диалоги по этому вопросу с США, Японией, Индией, Южной Кореей и Китаем. "Кроме того, проводятся тесные консультации с НАТО, региональным форумом АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), ОБСЕ, Советом Европы и ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития)", - сообщила Еврокомиссия.

Статистика по кибератакам

Как сообщила Еврокомиссия, примерно 80% европейских компаний подверглись кибератакам в 2016 году. В документе говорится также, что с начала 2016 года более 4 тысяч атак происходило каждый день во всем мире, что на 300% больше, чем в 2015 году. "Исследования показывают, что экономический ущерб от кибератак вырос в пять раз с 2013 по 2017 годы и может вырасти еще в четыре раза к 2019 году", - подчеркнули в ЕК.