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Индия ввела антидемпинговые пошлины на импорт азотных удобрений из России

Экономика и бизнес
19 сентября, 14:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Такие же меры приняты в отношении Грузии, Ирана и Индонезии

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов Индии ввело антидемпинговые пошлины на импорт нитрата аммония плотностью свыше 0,83 грамма/куб. см, происходящего или поставляемого из России, Грузии, Ирана и Индонезии, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития РФ.

Так, на продукцию компании "СДС Азот" - крупнейшего российского поставщика нитрата аммония в Индию - установлена пошлина в размере $11,42 за тонну продукции.

Пошлина на продукцию всех остальных российских производителей теперь составляет $25 за тонну.

В отношении импорта продукции компании "НАК "Азот", входящей в "Еврохим", введена нулевая ставка антидемпинговой пошлины.

Пошлина на продукцию из Грузии, Ирана и Индонезии установлена в размере $60,35 за тонну.

Нитрат аммония (аммиачная селитра) - одно из самых известных и популярных средств, применяемых в качестве удобрения растений.

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