Индия ввела антидемпинговые пошлины на импорт азотных удобрений из России

Когда сотовые операторы отменят внутрисетевой роумингЭкономика и бизнес 19 сентября, 15:25
Французские футболисты Мбаппе и Дембеле претендуют на награду Golden boyСпорт 19 сентября, 15:23
"Сбербанк Лизинг" выставил на продажу более 1 тыс. железнодорожных вагоновТранспорт 19 сентября, 14:54
Маргарита Пахноцкая назначена заместителем генерального директора РУСАДАСпорт 19 сентября, 14:51
Путин призвал обеспечить независимость оборонных разработок от иностранных комплектующихАрмия и ОПК 19 сентября, 14:46
Вяльбе довольна подготовкой российских лыжников к сезону-2017/18Спорт 19 сентября, 14:46
Минспорт Челябинской области: тур кубка мира по футболу сравним с эстафетой огня ИгрСпорт 19 сентября, 14:42
Большой театр начинает продажу билетов на новогодний балет "Щелкунчик" только по паспортамКультура 19 сентября, 14:42
Мединский назвал фильм "Увидеть Сталина" "правильным российским кино"Культура 19 сентября, 14:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов Индии ввело антидемпинговые пошлины на импорт нитрата аммония плотностью свыше 0,83 грамма/куб. см, происходящего или поставляемого из России, Грузии, Ирана и Индонезии, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития РФ.
Так, на продукцию компании "СДС Азот" - крупнейшего российского поставщика нитрата аммония в Индию - установлена пошлина в размере $11,42 за тонну продукции.
Пошлина на продукцию всех остальных российских производителей теперь составляет $25 за тонну.
В отношении импорта продукции компании "НАК "Азот", входящей в "Еврохим", введена нулевая ставка антидемпинговой пошлины.
Пошлина на продукцию из Грузии, Ирана и Индонезии установлена в размере $60,35 за тонну.
Нитрат аммония (аммиачная селитра) - одно из самых известных и популярных средств, применяемых в качестве удобрения растений.