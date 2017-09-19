Роскомнадзор обещает равные условия операторам связи на ЧМ-2018

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ТАСС, 19 сентября. Роскомнадзор на своей странице в Twitter сообщил, что четыре российских сотовых оператора ("Билайн", МТС, Tele2, "Мегафон") будут на равных условиях присутствовать на всех стадионах чемпионата мира по футболу в 2018 году в России.
"Все четыре сотовых оператора будут на равных условиях присутствовать на всех стадионах", - говорится в сообщении. Также в микроблоге Роскомнадора сообщается, что по согласованию с оргкомитетом и Международной федерацией футбола во время проведения ЧМ-2018 планируется развернуть зону тестирования мобильной связи пятого поколения 5G.
Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.