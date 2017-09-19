ТЭЦ мощностью 12 магаватт открыли на полуострове Гыдан в ЯНАО

ТАСС, 19 сентября. Новую тепловую электростанцию мощностью 12 мегаватт открыли во вторник в поселке Тазовский на полуострове Гыдан Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Инвестиции в проект превысили 1 млрд руб., сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Строительство электростанции в поселке Тазовский было выполнено по оптимальной для Крайнего Севера технологии блочно-модульного строительства. Ее установленная мощность составляет 12 мегаватт, что позволит создать резерв генерирующей мощности для поселка. В церемонии открытия ключевого для снабжения поселка объекта принял участие губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин", - отметили в пресс-службе.

По данным властей ЯНАО, новая станция заменит устаревшую ТЭЦ, которая была введена в эксплуатацию в Тазовском в начале 80-х годов и по объективным причинам уже не могла обеспечить надежное электроснабжение районного центра. "Также старая станция загрязняла атмосферу и не имела спецзащиты от шума работающих двигателей. Инвестиции в новый объект превысили миллиард рублей. Запуск станции обеспечил создание 24 рабочих мест", - уточнили в пресс-службе.

"Это событие - серьезный шаг муниципалитета вперед. Это не только уверенность в бесперебойной подаче электроэнергии потребителям, но и возможность будущего инфраструктурного и промышленного развития поселка, - цитирует пресс-служба губернатора Кобылкина.