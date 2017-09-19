В Роспотребнадзоре ждут, что разрешающий контрольные закупки закон заработает в 2018 году

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СОЧИ, 19 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор надеется, что закон, разрешающий этому ведомству проводить контрольные закупки товаров и услуг для контроля их качества, заработает с 2018 года, заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова на Всероссийской научно-практической конференции "Молочная отрасль России в условиях импортозамещения".
"Сегодня наша задача - усилить контроль на рынке, для этого мы разработали законопроект "О контрольной закупке", он прошел через правительство РФ, внесен в Госдуму, и мы надеемся, что в 2018 году уже начнется его реализация. Такого полномочия у нас на сегодняшний день нет, юридически есть, фактически нет, потребуются изменения в закон "О защите прав потребителей", - сказала Попова.
По ее словам, нововведение позволит усилить контроль за оборотом продукции.
"Исторически сложилось, что с советских времен за продукцией надзирали через надзор за деятельностью. Чтобы посмотреть, хорошее молоко в сети или нет, надо пойти проверить магазин, индивидуального предпринимателя. Мы же говорим о том, что техническое регулирование требует другого вида надзора, надзор за продукцией в обороте, чтобы можно было прийти... исследовать ее, проанализировать документы к ней. И если там все в порядке, на этом все и закончить", - отметила она преимущества нового порядка надзора.
По ее словам, ведомство также предлагает ужесточить административное наказание за фальсификацию товаров вплоть до уголовной ответственности за организацию поддельных производств.