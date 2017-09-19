Первую электростанцию на российских солнечных модулях открыли на Алтае

ГОРНО-АЛТАЙСК, 19 сентября. /ТАСС/. Первую солнечную электростанцию (СЭС), построенную на гетероструктурных модулях российского производства (завод "Хевел" - совместное предприятие ГК "Ренова" и "Роснано"), открыли во вторник в Майминском районе Республики Алтай. Ее мощность составляет 20 МВт, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Инвестиции в объект составили около 2 миллиардов рублей. Подрядчиком выступила компания "Солнечная энергия". Станция уникальна тем, что в ней используются гетеростурктурные модули - гибридные элементы с повышенной эффективностью. Они в разы повышают преобразование солнечной энергии даже в условиях облачности. Строительство солнечных электростанций - совместный проект группы компаний "Хевел" и правительства региона", - сказали в ведомстве.

Строительство станции было начато в мае 2017 года. Технология гетероструктурных модулей обеспечивает высокий КПД и лучшее восприятие рассеянного света.

Майминская СЭС - четвертая станция в регионе структуры группы компаний "Хевел". Ранее в планах региона и "Хевел" было к 2019 году довести общую мощность солнечной генерации на Алтае до 90 МВт. По данным пресс-службы правительства региона "Хевел" приняла решение увеличить объем строительства станций в 2018-2019 годах до 145 мВт - построить еще четыре крупных станции на 80 мВт.