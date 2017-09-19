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Неверов: финансирование АПК в 2018 году должно быть не ниже уровня 2017 года

Экономика и бизнес
19 сентября, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Вице-спикер отметил необходимость интервенций на зерновом рынке, недостаточную прозрачность механизма распределения субсидий на развитие сельского хозяйства в регионах

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Государственное финансирование сельского хозяйства в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 гг. должно сохраниться на уровне не ниже 2017 года. Об этом заявил во вторник зампредседателя Госдумы Сергей Неверов, открывая в нижней палате парламента общественные слушания на тему "О мерах поддержки сельского хозяйства в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг.".

"Мы подняли тему необходимости сохранения государственного финансирования сельского хозяйства на уровне не ниже 2017 года. Вы знаете, что изначальная цифра была у нас по 2017 году 196 млрд рублей, в течение года мы неоднократно возвращались и по ряду программ добавляли средства, в итоге мы вышли на 243 млрд рублей", - отметил вице-спикер, курирующий в Госдуме вопросы АПК.

"И основная задача, конечно: отрасль должна получить (финансирование - прим. ТАСС) не ниже этого года, а если будет какая-то возможность - добиваться получения больше этих средств. И мы надеемся, что эту позицию поддержит и отраслевое министерство", - подчеркнул он.

Среди наиболее значимых вопросов, требующих внимания, вице-спикер также отметил необходимость интервенций на зерновом рынке, недостаточную прозрачность механизма распределения субсидий на развитие сельского хозяйства в регионах, трудности с получением льготных кредитов, необходимость развития социальной инфраструктуры на селе.

В слушаниях, кроме депутатов Госдумы, принимают участие депутаты региональных законодательных собраний, представители Министерства сельского хозяйства РФ и региональных министерств, представители АПК, главы сельскохозяйственных районов, руководители сельхозпредприятий и фермеры, представители научных и образовательных учреждений, отраслевых союзов и аграрных ассоциаций. Неверов указал на важность мероприятия в свете предстоящего 22 сентября совещания под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева. "22 сентября председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев проведет совещание "О ходе проведения в 2017 году сезонных полевых работ", на котором у нас будет возможность еще раз рассмотреть существующие проблемы и пути их решения, - сказал Неверов.

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Персоны
Неверов, Сергей Иванович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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