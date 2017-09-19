ВЕНА, 19 сентября. /ТАСС/. Росатом и Индия согласовали площадку для строительства новой АЭС российского дизайна. Об этом сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев в кулуарах 61 сессии генеральной конференции МАГАТЭ.

"Название площадки вплоть до города произнес премьер-министр страны Нарендра Моди во время встречи с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным на саммите БРИКС, но все-таки первый раз публично эту площадку должен назвать хозяин. Давайте дождемся официального заявления индийской стороны, хотя мы уже предметно приступили к обсуждению условий и количеству блоков на названной нашими индийскими друзьями площадке", - сказал Лихачев.

Стоит отметить, что Росатом уже строит в Индии АЭС "Куданкулам" в соответствии с российско-индийским соглашением от 20 ноября 1988 г. и дополнениями к нему от 21 июня 1998 года. Первый и второй энергоблоки "Куданкулам" (первая очередь) уже сданы заказчику. Росатом приступил к возведению третьего и четвертого энергоблоков (вторая очередь). 1 июня 2017 года Россия и Индия подписали соглашение о реализации третьей очереди строительства АЭС (пятый и шестой блоки). Росатом и Индия рассчитывают построить в Индии в течение 20 лет 12 энергоблоков.

"Росатом" осенью 2017 года также планирует начать заливку первого бетона для атомной электростанции "Руппур" в Бангладеш, что означает начало строительство энергообъекта по российскому дизайну в этой стране.

"Сверили часы с нашими коллегами из Бангладеш. Выходим осенью на первый бетон", - сказал Лихачев, говоря о прошедших двухсторонних встречах в рамках генеральной конференции.

Росатом в середине декабря 2015 года получил генеральный контракт на строительство АЭС в Бангладеш. В начале 2017 г. правительство РФ предоставило Бангладеш государственный кредит в размере $11,38 млрд для финансирования основного этапа сооружения АЭС "Руппур".

Два энергоблока АЭС "Руппур" мощностью 1200 МВт, строящиеся при участии РФ в Бангладеш, планируется ввести в эксплуатацию в 2022 и 2023 гг. Станция будет построена по российскому проекту на побережье реки Ганг в 160 км от столицы Дакки.

Глава госкорпорации добавил, что Китай также как и Индия заинтересован в совместной работе с "Росатомом" в третьих странах.

"Наши китайские друзья также заинтересованы в совместном сотрудничестве на площадках в третьих странах. Мы предметно начали обговаривать возможные проекты", - сказал он.

Лихачев также сообщил, что до конца 2017 года Росатом и Китай подпишут документы, определяющие площадку под новую АЭС в КНР и условия сотрудничества по тематике быстрых нейтронов. "По всем направлениям в этом году мы выходим на значимые документы. Я имею в виду и новую площадку в Китае, я имею в виду и сотрудничество в быстрой тематике - это стратегическое и серьезное направление", - сказал глава Росатома.

Он напомнил, что на прошедшей неделе в Москве представители Росатома и Китая обсудили все реализуемые и планируемые к реализации в КНР проекты в атомной сфере.

Росатом строит в Китае Тяньваньскую АЭС - самого крупного объекта российско-китайского экономического сотрудничества. Сейчас завершается строительство третьего и четвертого блоков с реакторами ВВЭР-1000. Начало коммерческой эксплуатации энергоблока N3 Тяньваньской АЭС запланировано на 2018 год.

В августе была произведена загрузка топлива в реактор третьего блока станции.

Лихачев добавил, что в 2017 году компания планирует приступить к полномасштабной реализации проекта строительства атомной электростанции (АЭС) российского дизайна в Египте - "Дабаа".

"Еще раз проговорили [с представителями Египта] реальный старт проекта в Египте в этом году, - сказал Лихачев, комментируя итоги двухсторонних встреч, проведенных в рамках МАГАТЭ. - В этом году [Росатом планирует начать] полномасштабную реализацию проекта [строительства АЭС]".

Межправительственное соглашение о строительстве первой АЭС в Египте по российским технологиям Москва и Каир подписали в ноябре 2015 года. Стороны договорились, что АЭС будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Запуск первого блока АЭС намечен на 2024 году. Общая стоимость проекта оценивается в $30 млрд.

Ранее Египет завершил согласование по контракту на строительство АЭС. Лихачев заявлял, что госкорпорация рассчитывает подписать контракт на строительство АЭС "Дабаа" в Египте уже в этом году. В годовом отчете госкорпорации отмечалось, что Росатом планирует подписать EPC-контракт (engineering, procurement and construction - способ контрактования в строительной отрасли) на строительство первой в Египте АЭС.

Помимо этого, в рамках сессии генеральной конференции МАГАТЭ, Алексей Лихачев провел ознакомительную встречу с министром энергетики США Риком Перри.

"Состоялась, скорее, ознакомительная встреча с министром энергетики США и, наверное, еще с порядка десятка стран, где мы в очередной раз подвели итоги и выстроили совместные планы работы", - сказал Лихачев.

Он добавил, что в рамках генконференции встретился и с представителями Ирана. "Известный проект "Бушер" [АЭС в Иране], дальнейшее его развитие требует постоянного внимания наших правительств", - подчеркнул Лихачев.