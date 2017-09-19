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"Шоколадница" потратит на ребрендинг 600 млн рублей за два года

Экономика и бизнес
19 сентября, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Первые заведения обновленного формата откроются в октябре

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сеть кофеен "Шоколадница" потратит 600 млн рублей в течение двух лет для проведения ребрендинга компании, сообщила пресс-служба сети.

"Всего в ребрендинг "Шоколадницы" за два года будет вложено более 600 млн рублей, обновления коснутся кофеен по России", - говорится в сообщении.

Первые заведения обновленного формата откроются в октябре.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе сети, "Шоколадница" рассчитывает, что прирост оборота компании составит 10-15% в год при сохранении среднего чека на сегодняшнем уровне.

В ближайшие два года компания планирует открыть около 60 кофеен в Москве.

"Шоколадница" владеет брендом "Кофе Хауз": по данным kartoteka.ru, с 6 октября 2014 года "Шоколадный Дом" является владельцем 100% доли в уставном капитале "Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино бар", "Альмадор" и "Дилантес".

По данным системы СПАРК, владелец сети кофеен "Шоколадница" Александр Колобов владеет 99% "Шоколадный Дом".

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