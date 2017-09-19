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Росатом обсуждает с Саудовской Аравией возможность развития атомной энергетики в стране

Экономика и бизнес
19 сентября, 16:32 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 19, сентября. /ТАСС

Алексей Лихачев отметил системный подход Эр-Рияда к созданию и развитию своей отрасли

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ВЕНА, 19 сентября. /ТАСС/. Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в рамках 61-й очередной сессии генеральной конференции МАГАТЭ провел встречу с представителями Саудовской Аравии, в рамках которой были подняты вопросы развития атомной энергетики в этой стране. Об этом Лихачев сообщил журналистам в кулуарах генконференции МАГАТЭ.

"Сверили часы с нашими партнерами из Саудовской Аравии. Надо сказать комплимент в адрес наших партнеров - они очень системно подходят к развитию и созданию своей отрасли. У нас идут с ними переговоры по всей линейке, начиная с возможного строительства крупной, мощной станции с опреснительными компетенциями и заканчивая возможными проектами в сфере средних и малых источников, включая плавучие", - сказал Лихачев.

Он добавил, что в рамках генеральной конференции также были проведены встречи с представителями порядка десятка стран, на которых "в очередной раз подвели итоги и выстроили совместные планы работы".

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Персоны
Лихачев, Алексей Евгеньевич
Страны
Россия Саудовская Аравия
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