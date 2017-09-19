Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Калининградская верфь разработает судно на базе катамарана совместно с немецкой компанией

Экономика и бизнес
19 сентября, 16:38 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 19, сентября. /ТАСС

"Ушаковские верфи" будут выполнять строительство базового судна, а компания Stieblich Hallenbau оснастит его специализированной надстройкой

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Калининградская судостроительная компания "Ушаковские верфи" договорилась о совместной разработке и строительстве мультифункционального судна на базе катамарана с немецкой компанией Stieblich Hallenbau. Соглашение подписано во вторник в рамках XIV Международной выставки и конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа "Нева-2017" в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

"Согласно документам, предполагается сотрудничество компаний в части разработки проекта мультифункционального судна на базе катамарана. "Ушаковские верфи" будут выполнять строительство базового судна, а немецкая сторона, компания Stieblich Hallenbau, будет оснащать его специализированной надстройкой", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Взаимодействие таких значимых компаний, как "Ушаковские верфи" и Stieblich Hallenbau, является хорошим наглядным примером реализации международного взаимовыгодного сотрудничества. Тем более судостроение является актуальным направлением развития Калининградской области в свете региональных планов по развитию водного туризма", - отметил избранный губернатор области Антон Алиханов, комментируя договоренность.

Участники соглашения

Судостроительная компания "Ушаковские Верфи" работает в поселке Ушаково под Калининградом, специализируясь на строительстве частных яхт и речных пассажирских судов небольшого класса.

Немецкая фирма Stieblich Hallenbau имеет предприятия в Германии, Польше и России, в частности филиал в поселке Отрадное Калининградской области. Занимается проектированием и строительством из металлоконструкций.

Международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа "Нева-2017" проходит в Санкт-Петербурге. В ней участвуют более 550 компаний из 35 стран. Калининградскую область на представляют Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", ЗАО "Судоремонтное предприятие "Преголь", ООО "Корабельное дело", ООО "Бонемор", ООО "Ушаковские верфи".

На форуме обсуждаются возможности по строительству грузовых, пассажирских и круизных судов внутреннего и смешанного (река-море) плавания, специализированного, портового и служебно-вспомогательного, рыбопромыслового флота с использованием новых финансовых и иных инструментов государственной поддержки, сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВФЛА выразила соболезнования родным и близким погибшего ходока Иванова
2
Суд в Москве арестовал подозреваемого в убийстве спортсмена-ходока
3
"Сделаем ООН великой": как Трамп предлагает реформировать всемирную организацию
4
Тренер: ходок Иванов погиб от ножа пьяного мужчины, защищая девушек
5
В Минобороны опровергли сообщения о ракетном ударе по журналистам на учениях "Запад-2017"
6
Песков назвал вопросом двусторонних отношений кредит США для Украины
7
Путин призвал обеспечить независимость оборонных разработок от иностранных комплектующих
Темы дня
Новости партнеров
Реклама