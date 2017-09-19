Калининградская верфь разработает судно на базе катамарана совместно с немецкой компанией

КАЛИНИНГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Калининградская судостроительная компания "Ушаковские верфи" договорилась о совместной разработке и строительстве мультифункционального судна на базе катамарана с немецкой компанией Stieblich Hallenbau. Соглашение подписано во вторник в рамках XIV Международной выставки и конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа "Нева-2017" в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

"Согласно документам, предполагается сотрудничество компаний в части разработки проекта мультифункционального судна на базе катамарана. "Ушаковские верфи" будут выполнять строительство базового судна, а немецкая сторона, компания Stieblich Hallenbau, будет оснащать его специализированной надстройкой", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Взаимодействие таких значимых компаний, как "Ушаковские верфи" и Stieblich Hallenbau, является хорошим наглядным примером реализации международного взаимовыгодного сотрудничества. Тем более судостроение является актуальным направлением развития Калининградской области в свете региональных планов по развитию водного туризма", - отметил избранный губернатор области Антон Алиханов, комментируя договоренность.

Участники соглашения

Судостроительная компания "Ушаковские Верфи" работает в поселке Ушаково под Калининградом, специализируясь на строительстве частных яхт и речных пассажирских судов небольшого класса.

Немецкая фирма Stieblich Hallenbau имеет предприятия в Германии, Польше и России, в частности филиал в поселке Отрадное Калининградской области. Занимается проектированием и строительством из металлоконструкций.

Международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа "Нева-2017" проходит в Санкт-Петербурге. В ней участвуют более 550 компаний из 35 стран. Калининградскую область на представляют Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", ЗАО "Судоремонтное предприятие "Преголь", ООО "Корабельное дело", ООО "Бонемор", ООО "Ушаковские верфи".

На форуме обсуждаются возможности по строительству грузовых, пассажирских и круизных судов внутреннего и смешанного (река-море) плавания, специализированного, портового и служебно-вспомогательного, рыбопромыслового флота с использованием новых финансовых и иных инструментов государственной поддержки, сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.