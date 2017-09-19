ФАС пока не получала жалоб на ценообразование на IPhone 8

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пока не получала жалоб на ценообразование на новый IPhone 8. Об этом сообщил журналистам замглавы ФАС Андрей Цариковский в кулуарах "Недели конкуренции".
"Жалоб пока нет", - сказал он, добавив, что ФАС будет мониторить ситуацию с ценами на новые смартфоны и готова возбудить дело в случае обнаружения нарушений.