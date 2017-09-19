Росатом приступил к работам на площадке строительства АЭС "Аккую" в Турции

Минтранс РФ не получал от Украины уведомления о штрафах для российских авиакомпанийЭкономика и бизнес 19 сентября, 18:20
Показ "Матильды" на "Кино Экспо" в Петербурге перенесли на 20 сентябряКультура 19 сентября, 18:13
Суд обязал "Укргаздобычу" выплатить более $7,5 млн "дочке" Сбербанка по кредитуЭкономика и бизнес 19 сентября, 18:09
ЕСПЧ не будет пересматривать свое решение по делу о теракте в БесланеОбщество 19 сентября, 17:53
Трудовые мигранты "китайской Кремниевой долины" лишились жильяСоциальная ответственность 19 сентября, 17:46
Ученые обнаружили способность гриба разлагать пластикСоциальная ответственность 19 сентября, 17:38
В Элисте прошел окружной этап по ЮФО конкурса "СМИротворец"Новости партнеров 19 сентября, 17:34
Расширяя присутствие: в Израиле появилась первая постоянная база армии СШАМеждународная панорама 19 сентября, 17:30
Трамп: США будут вынуждены "полностью уничтожить" КНДР в случае угрозыМеждународная панорама 19 сентября, 17:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЕНА, 19 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" приступила к проведению общестроительных работ на площадке, где будет построена первая в Турции атомная электростанция (АЭС) "Аккую", сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев в рамках 61-й очередной сессии генеральной конференции МАГАТЭ.
"Общестроительные работы на площадке уже идут, включая гидротехнические сооружения", - сказал он.
Лихачев напомнил, что Росатом надеется получить до конца этого года лицензию на строительство атомной электростанции в Турции. "Поскольку в Турции мы работаем напрямую с регулятором, мы надеемся на получение лицензии в этом году. Но общестроительные работы уже идут полным ходом, поэтому оптимистично смотрим вперед", - сказал Лихачев.
Россия и Турция в 2010 г. подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации первой в Турции АЭС "Аккую". Проект, стоимость которого оценивается в $20 млрд, предусматривает возведение четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4800 МВт. Первый блок АЭС "Аккую" Росатом рассчитывает запустить в 2023 г.