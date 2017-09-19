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Росатом приступил к работам на площадке строительства АЭС "Аккую" в Турции

Экономика и бизнес
19 сентября, 17:23 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 19, сентября. /ТАСС

Глава Росатома Алексей Лихачев напомнил, что госкорпорация надеется получить до конца 2017 года лицензию на строительство атомной электростанции в Турции

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ВЕНА, 19 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" приступила к проведению общестроительных работ на площадке, где будет построена первая в Турции атомная электростанция (АЭС) "Аккую", сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев в рамках 61-й очередной сессии генеральной конференции МАГАТЭ.

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"Общестроительные работы на площадке уже идут, включая гидротехнические сооружения", - сказал он.

Лихачев напомнил, что Росатом надеется получить до конца этого года лицензию на строительство атомной электростанции в Турции. "Поскольку в Турции мы работаем напрямую с регулятором, мы надеемся на получение лицензии в этом году. Но общестроительные работы уже идут полным ходом, поэтому оптимистично смотрим вперед", - сказал Лихачев.

Россия и Турция в 2010 г. подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации первой в Турции АЭС "Аккую". Проект, стоимость которого оценивается в $20 млрд, предусматривает возведение четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4800 МВт. Первый блок АЭС "Аккую" Росатом рассчитывает запустить в 2023 г.

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Персоны
Лихачев, Алексей Евгеньевич
Страны
Турция Россия
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