Росатом приступил к работам на площадке строительства АЭС "Аккую" в Турции

ВЕНА, 19 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" приступила к проведению общестроительных работ на площадке, где будет построена первая в Турции атомная электростанция (АЭС) "Аккую", сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев в рамках 61-й очередной сессии генеральной конференции МАГАТЭ.

"Общестроительные работы на площадке уже идут, включая гидротехнические сооружения", - сказал он.

Лихачев напомнил, что Росатом надеется получить до конца этого года лицензию на строительство атомной электростанции в Турции. "Поскольку в Турции мы работаем напрямую с регулятором, мы надеемся на получение лицензии в этом году. Но общестроительные работы уже идут полным ходом, поэтому оптимистично смотрим вперед", - сказал Лихачев.

Россия и Турция в 2010 г. подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации первой в Турции АЭС "Аккую". Проект, стоимость которого оценивается в $20 млрд, предусматривает возведение четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4800 МВт. Первый блок АЭС "Аккую" Росатом рассчитывает запустить в 2023 г.