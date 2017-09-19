S&P повысило рейтинги "Лукойла" до "ВВВ"

ТАСС, 19 сентября. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочные кредитные рейтинги "Лукойла" в иностранной и национальной валюта до "ВВВ" с "ВВВ-". Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Прогноз по рейтингам компании изменен с "позитивного" на "стабильный".

Повышение рейтинга отражает мнение агентства о том, что политика российских властей в отношении плавающего обменного курса должна позволить крупнейшим экспортерам получить доступ к иностранным валютам, если это необходимо для обслуживания долговых обязательств.

В S&P также подчеркивают крепкую кредитоспособность "Лукойла", которую эксперты агентства оценили на уровне "ВВВ", учитывая меньшую подверженность компании ценам на нефть, чем у конкурентов.

Ранее 15 сентября S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне "BB+" с "позитивным" прогнозом. Согласно ожиданиям S&P, реальный ВВП России повысится на 1,8% в 2017 г., со средними темпами роста в 1,7% в 2017-2020 гг. Курс доллара к рублю, по прогнозам агентства, на конец 2017 г. будет на уровне 61 руб. за доллар, а в 2018 г. составит 62 руб.