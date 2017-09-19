S&P повысило рейтинги "Лукойла" до "ВВВ"

Минтранс РФ не получал от Украины уведомления о штрафах для российских авиакомпанийЭкономика и бизнес 19 сентября, 18:20
Показ "Матильды" на "Кино Экспо" в Петербурге перенесли на 20 сентябряКультура 19 сентября, 18:13
Суд обязал "Укргаздобычу" выплатить более $7,5 млн "дочке" Сбербанка по кредитуЭкономика и бизнес 19 сентября, 18:09
ЕСПЧ не будет пересматривать свое решение по делу о теракте в БесланеОбщество 19 сентября, 17:53
Трудовые мигранты "китайской Кремниевой долины" лишились жильяСоциальная ответственность 19 сентября, 17:46
Ученые обнаружили способность гриба разлагать пластикСоциальная ответственность 19 сентября, 17:38
В Элисте прошел окружной этап по ЮФО конкурса "СМИротворец"Новости партнеров 19 сентября, 17:34
Расширяя присутствие: в Израиле появилась первая постоянная база армии СШАМеждународная панорама 19 сентября, 17:30
Трамп: США будут вынуждены "полностью уничтожить" КНДР в случае угрозыМеждународная панорама 19 сентября, 17:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 19 сентября. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочные кредитные рейтинги "Лукойла" в иностранной и национальной валюта до "ВВВ" с "ВВВ-". Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.
Прогноз по рейтингам компании изменен с "позитивного" на "стабильный".
Повышение рейтинга отражает мнение агентства о том, что политика российских властей в отношении плавающего обменного курса должна позволить крупнейшим экспортерам получить доступ к иностранным валютам, если это необходимо для обслуживания долговых обязательств.
В S&P также подчеркивают крепкую кредитоспособность "Лукойла", которую эксперты агентства оценили на уровне "ВВВ", учитывая меньшую подверженность компании ценам на нефть, чем у конкурентов.
Ранее 15 сентября S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне "BB+" с "позитивным" прогнозом. Согласно ожиданиям S&P, реальный ВВП России повысится на 1,8% в 2017 г., со средними темпами роста в 1,7% в 2017-2020 гг. Курс доллара к рублю, по прогнозам агентства, на конец 2017 г. будет на уровне 61 руб. за доллар, а в 2018 г. составит 62 руб.