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Татарстан планирует до конца года разработать программу развития цифровой экономики

Экономика и бизнес
19 сентября, 17:24 UTC+3 ИННОПОЛИС Татарстан/ 19, сентября. /ТАСС

Замминистра информатизации и связи региона назвал республиканские госуслуги, сферы медицины и образования основными направлениями цифровой экономики

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ИННОПОЛИС /Республика Татарстан/, 19 сентября. /ТАСС/. Региональная программа развития цифровой экономики в Татарстане будет разработана до конца 2017 года. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель министра информатизации и связи Татарстана Дмитрий Вандюков на полях международного саммита Iot World Summit, который проходит в Иннополисе 19-20 сентября.

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"Мы рассчитываем, что первый вариант региональной программы цифровой экономики появится уже в этом году. Принятие, наверное, будет в следующем году", - сказал он.

Вандюков добавил, что республика активно участвует в работе правительственных рабочих групп по цифровой экономике. Среди основных направлений цифровой экономики, которые актуальны в Татарстане для развития на региональном уровне, он назвал республиканские госуслуги, создание инфраструктуры, на которой будет развиваться такая экономика, сферы медицины и образования.

IoT World Summit Russia 2017 проходит 19-20 сентября в Иннополисе и Казани. В рамках одного саммита объединятся международные и отечественные представители ведущих новаторов IoT-рынка ("Интернета вещей") и ключевых сфер экономики. Ожидается, что в саммите примут участие представители 14 стран.

В конце июля 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил программу "Цифровая экономика". Программа состоит из пяти направлений, посвященных нормативному регулированию, образованию, кадрам, формированию исследовательских компетенций и IT-инфраструктуре и кибербезопасности.

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