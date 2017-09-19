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"Опора России" предлагает обсудить на Ялтинском форуме доступность финансов для МСБ

Экономика и бизнес
19 сентября, 18:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

По словам президента организации Александра Калинина, "Опора России" хочет транслировать на Крым свой опыт по взаимодействию с ЦБ, чтобы людям было проще получить кредиты и гарантийную поддержку

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" предлагает провести в рамках IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) сессию по вопросам доступности финансов малому и среднему бизнесу. Предложение будет высказано на первом программном комитете ЯМЭФ 20 сентября, сообщил во вторник ТАСС президент организации Александр Калинин.

IV Ялтинский международный экономический форум пройдет в апреле 2018 года.

"Мы в прошлом году вели отдельную сессию по производственному крымскому бизнесу. В этом году мы считаем, что необходимо провести по малому бизнесу отдельную сессию по доступности финансов, поскольку это вопрос достаточно острый. Наш опыт - опыт "Опоры России" - по взаимодействию с Центральным банком мы хотим транслировать на Крым, чтобы людям было проще получить кредиты, гарантийную поддержку, микрофинансирование", - сказал собеседник агентства.

О заседании

Как сообщили организаторы форума, первое заседание программного комитета IV Ялтинского форума пройдет с участием зампредседателя Совета министров Республики Крым Виталия Нахлупина, уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сопредседателя "Деловой России", сопредседателя оргкомитета ЯМЭФ Андрея Назарова, главы "Опоры России" Александра Калинина, руководителей федеральных органов государственного власти, а также руководителей ведущих деловых объединений России.

"Естественно, первый оргкомитет будет говорить об общей архитектуре форума - будут обсуждаться примерные темы пленарных заседаний и сессий", - уточнил Калинин.

Он отметил, что с каждым годом в работе ЯМЭФ участвуют все больше иностранных экспертов. "Я наблюдал, сколько было иностранных гостей два года назад, и год назад - я приятно удивлен, что их количество растет с каждым годом. Причем, очень серьезно была представлена Европа в прошлом году: это и Австрия, и Германия, Румыния, и Франция, и все говорили о том, что санкции - это ненормально", - сказал Калинин.

О форуме

Ялтинский международный экономический форум - ежегодное деловое международное мероприятие, проводимое в Крыму (Ялта).

20-22 апреля 2017 года III Ялтинский международный экономический форум посетили более 2200 участников из 46 стран мира. Участие в третьем Ялтинском международном экономическом форуме приняли первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, спецпредставитель президента России Сергей Иванов, министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

В рамках форума подписаны соглашения на сумму более 100 млрд рублей.

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