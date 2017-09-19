Суд обязал "Укргаздобычу" выплатить более $7,5 млн "дочке" Сбербанка по кредиту

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Хозяйственный суд Киева обязал компанию "Укргаздобыча" выплатить более 198,6 млн гривен ($7,582 млн по текущему курсу) дочерней компании российского Сбербанка в качестве долга по кредиту, по которому украинская компания выступила поручителем. Об этом сказано в решении суда, размещенном во вторник в Едином государственном реестре судебных решений.

"Первичный иск удовлетворить полностью", - сказано в документе.

В 2012 году компания "Карпатыгаз" совместно с Misen enterprises АВ подписали договор об открытии кредитной линии в "дочке" Сбербанка, поручителем по которому выступила "Укргаздобыча". В соответствии с этим договором, лимит кредитной линии составлял $12,25 млн с 31 декабря 2014 года по 16 июля 2015 года, а также $10,01 млн с 17 июля 2015 года по 14 августа 2015 года.

Заемщики не выполнили условия кредитного соглашения, поэтому банк обратился в суд, чтобы добиться погашение кредита от поручителя. По решению суда "Укргаздобыча" также должна уплатить дополнительно 206,7 тыс. гривен судебного сбора (почти $8 тыс.).

"Укргаздобыча" - вертикально-интегрированная компания, обеспечивающая около 75% общей добычи газа в стране, является одним из крупнейших бюджетообразующих предприятий Украины. 100% акций принадлежит компании "Нафтогаз Украины".