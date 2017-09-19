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"АвтоВАЗ" раскрыл цены на универсал Lada Vesta SW

Экономика и бизнес
19 сентября, 18:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Стоимость автомобиля варьируется от 640 тыс. до 745 тыс. руб.

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Автомобиль LADA Vesta SW Cross

Автомобиль LADA Vesta SW Cross

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" раскрыл цены на новый универсал Lada Vesta SW и кроссовую версию Lada Vesta SW Cross. Серийное производство модели запущено 11 сентября на заводе компании в Ижевске ("Ижавто", входит в группу "АвтоВАЗ"). Lada Vesta SW и SW Cross дополнили модельный ряд Lada Vesta, говорится в сообщении компании.

Стоимость автомобиля Lada Vesta SW варьируется от 640 тыс. до 745 тыс. руб. Цена кроссовой версии SW Cross начинается от 756 тыс. руб., в максимальной комплектации автомобиль будет стоить около 830 тыс. руб.

О модели

На Lada Vesta SW устанавливаются моторы мощностью 106 л. с. и 122 л. с. Автомобили соответствуют экологическому стандарту "Евро-5". Обе модели универсала оснащены различными системами активной и пассивной безопасности, в частности подушками безопасности, системой электронного контроля устойчивости с функциями антипробуксовки, системой ЭРА-ГЛОНАСС, а также противоугонной сигнализацией.

В процессе подготовки серийного производства испытано более 100 прототипов Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross, которые тестировались в лабораторных и дорожных условиях, успешно прошли краш-тесты и испытания на надежность с полной нагрузкой по специальной булыжной дороге, грунтовым и гравийным трассам.

Президент "АвтоВАЗа" Николя Мор ранее сообщал, что LADA Vesta SW Cross поступит в продажу осенью, предположительно, в октябре - ноябре.

LADA Vesta создана на платформе LADA B/С, разработанной инженерами "АвтоВАЗа" при участии специалистов альянса Renault-Nissan. Производство седана LADA Vesta началось на Ижевском автозаводе в сентябре 2015 г. Спустя год с конвейера сошла пятидесятитысячная LADA Vesta.

С декабря 2016 г. модель LADA Vesta начали выпускать на заводе ''Азия Авто" в Казахстане.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) по итогам восьми месяцев 2017 г. Lada Vesta занимает третью строчку рейтинга продаж, за отчетный период реализовано около 47,8 тыс. автомобилей в России.

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