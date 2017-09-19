Рыбзавод в Омской области после обновления будет перерабатывать 80% рыбы в регионе

ОМСК, 19 сентября. /ТАСС/. Крутинский рыбзавод в Омской области после модернизации намерен перерабатывать до 1 тыс. тонн озерной рыбы. Это составит почти 80% всей ежегодно добываемой в регионе рыбы.

"Инвестор вложил более 30 млн рублей в реконструкцию помещений и приобретение оборудования мощностью 1 тыс. тонн рыбы в год. Уже к концу года планируется запуск первой технологической линии глубокой переработки продукции. В ближайших планах предприятия - вяление, копчение и посол рыбы, а в дальнейшем и ее консервирование", - сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе минприроды региона, в 2016 году в Омской области добыли порядка 1,3 тыс. тонн рыбы. Соответственно завод сможет перерабатывать 76% добываемой в регионе рыбы. В министерстве также отметили, что большая часть рыбы поступает на прилавки магазинов области в сыром виде, поэтому создание производства по переработке особенно актуально для региона. "Это позволит создать дополнительные рабочие места и увеличить налоговые выплаты", - добавил представитель министерства.

Губернатор Омской области Виктор Назаров напомнил, что Крутинский завод является якорным проектом программы поддержки рыбоводства в регионе. "С помощью областных субсидий предприятие увеличило объем добычи рыбы до 618 тонн. Но задача стоит не только добывать биоресуры, но и воспроизводить их и создать глубокую переработку сырья", - цитирует Назарова его пресс-служба.

В региональном правительстве добавили, что, помимо промышленного рыбоводства, Крутинский завод занимается и увеличением популяции рыбы ценных пород в озерах. Предприятие поставляет рыбу в Новосибирск, Москву и Германию.

На территории Омской области находится более 3 тыс. озер и водоемов общей площадью 1,5 млн га, а также 297 рек протяженностью более 10 тыс. км. По оценкам специалистов, регион может производить более 3 тыс. тонн ценной промысловой рыбы в год.