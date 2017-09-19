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Власти Крыма хотят выставить на продажу 100% акций завода шампанских вин "Новый свет"

Экономика и бизнес
19 сентября, 18:27 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 19, сентября. /ТАСС

Износ технического оборудования предприятия составляет 60%

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма выставят на продажу 100% акций завода шампанских вин "Новый свет", сообщила во вторник министр имущественных и земельных отношений региона Анна Анюхина. Профильный комитет в республиканском парламенте согласовал размещение на конкурсе этого актива, который предварительно оценен в 1,4 млрд рублей.

Ранее завод шампанских вин из ГУП был преобразован в акционерное общество.

"Советом министров Республики Крым одобрено включение данного объекта (завода "Новый свет" - прим. ТАСС) - продажа 100% акций - в план приватизации. Предлагается при приватизации акций акционерного общества "Завод шампанских вин "Новый Свет" считать целесообразным использовать (…) способ приватизации - продажа государственного имущества на конкурсе", - сказала Анохина.

Присутствующая на заседании парламентского комитета замминистра экономического развития Крыма Анна Коваленко сообщила депутатам, что, по предварительной оценке, стоимость актива составляет около 1,4 млрд рублей. "Считаем, что 100-процентная продажа акций (завода) через конкурс - это на сегодня более выгодный единовременный эффект для бюджета", - сказала Коваленко.

Заводу нужен инвестор

По мнению властей, завод, где износ технического оборудования достигает 60%, нуждается в модернизации, которую невозможно провести без средств инвестора.

"Завод не является участником госпрограммы, он не получает субсидии, у него собственные ограниченные финансовые возможности, в том числе по получению кредита. Мы считаем, что привлечение частного инвестора позволит произвести техническое перевооружение, освоить новые технологии, обеспечить рост (производства). Кроме того, продажа акций позволит снизить дефицит бюджета Республики Крым", - сообщил депутатам замминистра сельского хозяйства региона Сергей Петелин.

По его словам, заводу предстоит проводить как техническую, так и технологическую модернизацию, на что требуется не менее 400 млн рублей. "Кроме того, высокая конкуренция на рынке винодельческой продукции и вообще тенденции развития требуют расширения производства. На это требуется порядка 300 млн рублей. (По условиям конкурса - прим. ТАСС) инвестор должен будет произвести модернизацию производства на сумму не менее 700 млн рублей, что позволит увеличить объем производства до 3 млн бутылок в год", - полагает Петелин. В настоящее врем мощность производства - 1 млн бутылок шампанских и 600 тыс. бутылок игристых вин в год.

Также власти выставят перед покупателем акций завода такие условия, как сохранение профиля деятельности предприятия, технологии производства шампанских вин и персонала "Нового света".

Генеральный директор завода Алексей Пугачев заявил, что "после получения прав собственности и оценки имущества завод готов к приватизации".

"Новый Свет" - предприятие по производству игристого вина классическим французским бутылочным методом шампанизации, расположенное в поселке Новый Свет на юго- востоке Крыма.

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