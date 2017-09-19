Siemens планирует передать Татарстану ПО для образовательных целей на €1 млн

КАЗАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Немецкая компания Siemens AG в рамках договоренностей с Министерством информатизации и связи Татарстана планирует передать республике программное обеспечение (ПО) для образовательных целей и развить "фабрику данных" в регионе. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов и делегация республики находятся в Германии с рабочей поездкой. Во вторник они посетили штаб-квартиру компании Siemens AG в Мюнхене. "Стороны обсудили дальнейшие планируемые совместные проекты. В числе таковых - договоренность Министерства информатизации и связи Республики Татарстан с компанией Siemens о передаче последней ПО для образовательных целей на сумму €1 млн", - говорится в сообщении.

Как уточнил после встречи министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов, в рамках сотрудничества речь пойдет о создании центра разработки Siemens по локализации аналитических решений в РФ и развитии "фабрики данных" в Татарстане - платформы, которая собирает данные, обучается и после обработки информации выдает более точные результаты.

Кроме того, президент Siemens в России Дитрих Меллер представил дорожную карту направлений дальнейшего сотрудничества с Татарстаном. Она предполагает расширение работы с вузами, а также сотрудничество с предприятиями "Казанский вертолетный завод", "Нижнекамскнефтехим", "Камаз" и др.

Минниханов отметил, что регион нацелен на привлечение передовых технологий, модернизацию промышленности и наращивание инновационного и кадрового потенциала. "Татарстан заинтересован в расширении сотрудничества с Siemens и более широкой локализации вашего производства в нашем регионе. Это позволит вам активно участвовать в наших перспективных проектах", - приводит его слова пресс-служба.

Siemens AG - мировой лидер в области электроники и электротехники. Концерн действует в таких областях, как промышленность, энергетика и здравоохранение, а также предоставляет инфраструктурные решения для городов и крупных городских агломераций.