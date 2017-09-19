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АФК "Система" подала апелляцию по делу с "Роснефтью"

Экономика и бизнес
19 сентября, 18:53 дата обновления: 19 сентября, 19:05 UTC+3

Это необходимый этап для возможного мирового соглашения, сообщил официальный представитель АФК

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© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. АФК "Система" подала апелляцию на решение Арбитражного суда Башкирии, постановившего взыскать с корпорации 136,3 млрд рублей по делу с "Роснефтью", говорится в сообщении АФК.

Официальный представитель АФК "Система" Сергей Копытов заявил ТАСС, что корпорация подробно изложила в апелляционной жалобе свою оценку решения суда первой инстанции.

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"В то же время в соответствии с процессуальным законодательством подача апелляции является необходимым этапом для возможного мирового соглашения, которое может быть утверждено только в рамках судебного процесса", - сказал он.

Копытов также подчеркнул, что "корпорация стремится к нахождению приемлемого для обеих сторон решения".

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что встречался с главой "Роснефти" Игорем Сечиным и владельцем АФК "Система" Владимиром Евтушенковым по поводу судебного разбирательства и рассчитывает на то, что сторонам удастся достичь мирового соглашения. Глава государства подчеркивал, что соглашение, по его мнению, пойдет как на пользу "Роснефти" и АФК "Система", так и на пользу российской экономике.

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