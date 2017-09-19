"Роснефть" отказалась от Ханкальского лицензионного участка в Чечне

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" по своей инициативе отказалась от лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых на Ханкальском лицензионном участке в Чечне, говорится в материалах компании.

Данный участок находится в Шалинском и Курчалоевском районах Чечни.

28 апреля лицензия "Роснефти" сроком до марта 2040 года была выдана департаментом по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу Роснедр.

В материалах отмечается, что Роснедра аннулируют данную лицензию 25 сентября.