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"Роснефть" отказалась от Ханкальского лицензионного участка в Чечне

Экономика и бизнес
19 сентября, 19:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

25 сентября Роснедра аннулируют выданную ранее "Роснефти" лицензию

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" по своей инициативе отказалась от лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых на Ханкальском лицензионном участке в Чечне, говорится в материалах компании.

Данный участок находится в Шалинском и Курчалоевском районах Чечни.

28 апреля лицензия "Роснефти" сроком до марта 2040 года была выдана департаментом по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу Роснедр.

В материалах отмечается, что Роснедра аннулируют данную лицензию 25 сентября.

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