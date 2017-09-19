"Роснефть" отказалась от Ханкальского лицензионного участка в Чечне

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" по своей инициативе отказалась от лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых на Ханкальском лицензионном участке в Чечне, говорится в материалах компании.
Данный участок находится в Шалинском и Курчалоевском районах Чечни.
28 апреля лицензия "Роснефти" сроком до марта 2040 года была выдана департаментом по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу Роснедр.
В материалах отмечается, что Роснедра аннулируют данную лицензию 25 сентября.