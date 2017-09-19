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Губернатор: Ленинградскую область и Германию связывают "Северный поток" и соцпроекты

Экономика и бизнес
19 сентября, 19:09 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, сентября. /ТАСС

Александр Дрозденко отметил необходимость учесть при реализации проекта "Северный поток - 2" экологическое воздействие на окружающую среду и возможность создания рабочих мест

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Отношения между Ленинградской областью и Германией имеют перспективу в развитии экономических проектов, в частности, строительстве газопровода "Северный поток - 2", а также в обмене опытом обслуживания старшего поколения, изучении волонтерского опыта и других социальных проектах. Об этом заявил во вторник журналистам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе открытия в регионе Дней немецкой экономики.

В церемонии открытия приняла участие Мануэла Швезиг, министр-президент федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания (Германия).

"Самое главное, что нас связывают крупные экономические проекты: это и "Северный поток - 1", и "Балтийский паром", и многие другие. Не случайно мы сегодня затронули тему "Северного потока - 2" - это большая дискуссия в Европе, но мы четко понимаем, что, по крайней мере, у одной из составляющих этого проекта - экономической - действительно хорошие основания, и это выгодно и для Ленинградской области, и для земли Мекленбург - Передняя Померания. Поэтому будем еще обсуждать аспекты этого проекта, и я думаю, что это будет одна из тех тем, которая будет такой связующей темой наших двух правительств", - сказал Дрозденко.

По его словам, в проекте "Северный поток - 2" важно учесть экологическое воздействие на окружающую среду и социальную составляющую - создание новых рабочих мест. "Что касается культурных связей, то, основываясь на 15-летнем опыте, мы хотели бы их расширять: это и обмен студентами, и обмен общественными организациями, изучение волонтерского опыта, социальное обслуживание инвалидов, социальное обслуживание старшего поколения", - добавил он.

Швезиг, впервые приехавшая в Россию в новой должности, отметила, что "у федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания и Ленинградской области уже очень большие и давние традиции партнерства, они существуют в экономической сфере, культурном обмене". "От лица наших граждан хочу сказать, что для них тоже важно сотрудничество и содействие. В этом году мы празднуем юбилей - 15 лет партнерства, и мы хотим это партнерство развивать", - подчеркнула она.

По данным пресс-службы администрации Ленинградской области, дружественные отношения между регионами были установлены в 2002 году, когда была подписана соответствующая декларация.

Проект "Северный поток - 2"

Строительство газопровода "Северный поток - 2" должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019 года. Трубопровод протяженностью 1220 км пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого он в основном повторит, и напрямую свяжет российскую ресурсную базу с европейскими потребителями.

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