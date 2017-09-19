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Мильнер вошел в топ-100 величайших бизнес-умов по версии журнала Forbes

Экономика и бизнес
19 сентября, 19:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, сентября. /ТАСС

Участников списка журнал назвал "предпринимателями, визионерами и пророками капитализма"

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НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Американский журнал Forbes к своему 100-летнему юбилею составил список величайших бизнес-умов современности. Перечень опубликован во вторник на сайте издания.

Список не является рейтингом, все имена в нем перечислены в алфавитном порядке. Единственным российским представителем в нем стал сооснователь компании Mail.Ru Group и создатель международного инвестфонда DST Global Юрий Мильнер.

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В перечень вошли в том числе американский миллиардер Уоррен Баффет, глава автопроизводителя Tesla Илон Маск, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, глава Facebook Марк Цукерберг, создатель Twitter Джек Дорси, итальянский модельер Джорджио Армани, британский музыкант Пол Маккартни, мексиканский миллиардер Карлос Слим. В список также попал президент США Дональд Трамп, который является владельцем строительного конгломерата Trump Organization.

По словам Forbes, первый номер которого вышел в свет в 1917 году, издание включило в перечень людей, которые создали что-то инновационное и оказавшее влияние на мир. Участников списка журнал назвал "предпринимателями, визионерами и пророками капитализма".

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Персоны
Маск, Илон Гейтс, Билл Трамп, Дональд Маккартни, Пол
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