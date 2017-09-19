Кандидат в помощники госсекретаря хочет предложить ЕС перейти на природный газ из США

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Кандидат на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, в случае его утверждения на этой должности, пообещал вести переговоры со странами ЕС об их переходе на сжиженный природный газ (СПГ) из США.

Об этом он заявил на слушаниях по рассмотрению своей кандидатуры в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Прямая трансляция слушаний велась на сайте комитета.

"Я буду основываться на усилиях [вашингтонской] администрации помочь Европе увеличить свою энергетическую безопасность посредством диверсификации источников энергии и маршрутов [ее передачи]. И я буду заострять внимание на рентабельности американского СПГ как на возможном варианте, отвечающем этим усилиям по диверсификации", - подчеркнул он, связав это с возможностью обеспечить американцев рабочими местами.

Ранее Госдепартамент заявил, что США продолжат экспортировать энергоносители в Европу, чтобы государства континента не зависели от единственного или доминирующего поставщика.