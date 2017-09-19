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Кандидат в помощники госсекретаря хочет предложить ЕС перейти на природный газ из США

Экономика и бизнес
19 сентября, 20:56 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, сентября. /ТАСС

Уэсс Митчелл связал это с возможностью обеспечить американцев рабочими местами

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© REUTERS/George Frey

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Кандидат на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, в случае его утверждения на этой должности, пообещал вести переговоры со странами ЕС об их переходе на сжиженный природный газ (СПГ) из США.

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Об этом он заявил на слушаниях по рассмотрению своей кандидатуры в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Прямая трансляция слушаний велась на сайте комитета.

"Я буду основываться на усилиях [вашингтонской] администрации помочь Европе увеличить свою энергетическую безопасность посредством диверсификации источников энергии и маршрутов [ее передачи]. И я буду заострять внимание на рентабельности американского СПГ как на возможном варианте, отвечающем этим усилиям по диверсификации", - подчеркнул он, связав это с возможностью обеспечить американцев рабочими местами.

Ранее Госдепартамент заявил, что США продолжат экспортировать энергоносители в Европу, чтобы государства континента не зависели от единственного или доминирующего поставщика.

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