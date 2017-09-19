S&P повысило рейтинг "Мегафона" до "ВВВ-" с "ВВ+"

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ТАСС, 19 сентября. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг "Мегафона" по обязательствам в иностранной валюте до "ВВВ-" с "ВВ+", сообщается в пресс-релизе агентства.
Прогноз по рейтингу компании изменен с "позитивного" на "стабильный".
"Улучшение рейтинга отражает пересмотр агентством оценки риска перевода и конвертации валюты для российских несуверенных заемщиков с уровня "ВВ+" до "ВВВ-" после подтверждения суверенного рейтинга России в иностранной валюте на уровне "ВВ+" 15 сентября. Рейтинг "Мегафона" находится на ступень выше суверенного, поскольку компания сможет выполнить свои обязательства в иностранной валюте даже в условиях стрессового сценария", - говорится в сообщении агентства.
"Стабильный" прогноз отражает ожидания S&P относительно того, что компания будет поддерживать умеренное соотношение долга к EBITDA, несмотря на его возможное временное увеличение в 2017-18 гг. в связи с покупкой Mail.ru.
Контрольным пакетом акций "Мегафона" владеет USM Group Алишера Усманова (56,32%), 25,17% у Telia Company Group, 3,92% у MICL, в свободном обращении находятся 14,59% акций "Мегафона".