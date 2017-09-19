Источник: у авиавластей РФ нет данных о конфликтных ситуациях с Госавиаслужбой Украины

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. У российских авиавластей нет информации о конфликтных ситуациях с диспетчерами Украины при использовании воздушного пространства республики Крым, являющейся субъектом РФ. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Информация о конфликтных ситуациях с диспетчерскими службами Украины (их контролирует Украэрорух, который подчиняется Госавиаслужбе - прим. ТАСС) при использовании воздушного пространства Украины и республики Крым, являющейся субъектом РФ, у российской стороны отсутствует", - сказал он.

Источник ТАСС в одном из профильных ведомств уточнил, что в РФ не поступало никаких документов с информацией о штрафах от Госавиаслужбы Украины.

Ранее во вторник министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что он не получал от Украины уведомления о штрафах для российских авиакомпаний из-за якобы нарушения воздушного пространства Украины.

Как ранее сообщали СМИ, Госавиаслужба Украины наложила на российские авиакомпании более 20 тыс. штрафов, их общая сумма составила 2,72 млрд гривен (около $103 млн по текущему курсу). Всего, по данным Госавиаслужбы, воздушное пространство Украины нарушили, совершая полеты в воздушную зону Крыма, более 40 российских авиакомпаний, в том числе "Аэрофлот", "Вим-авиа", "Россия", "Ред Вингс", "Уральские авиалинии", "Ютэйр".

Пресс-службы "Аэрофлота" и "Сибири" отказались комментировать штрафы Госавиаслужбы.

На данный момент воздушное пространство над Крымом и открытыми водами Черного моря контролируется Россией. Большинство иностранных авиакомпаний отказались от использования данного воздушного пространства.

В прошлом году руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщал, что некоторые страны Черноморского бассейна поддержали идею диспетчерского контроля РФ в районе полетной информации "Симферополь".