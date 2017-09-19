"Роснефть" считает апелляцию АФК "Система" односторонним отказом от мирового соглашения

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" считает решение АФК "Система" подать апелляционную жалобу на определение Арбитражного суда Башкирии, взыскавшего в пользу "Башнефти" 136,3 млрд рублей, односторонним отказом от мирового соглашения, сказал ТАСС пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"Мы пока не можем комментировать доводы апелляционной жалобы, так как мы ее не видели, но что касается самого факта подачи апелляционной жалобы при отсутствии каких-либо предложений от "Системы", мы рассматриваем этот шаг как односторонний отказ от мирового соглашения", - сказал он.

Ранее официальный представитель АФК "Система" Сергей Копытов, комментируя апелляцию, заявил ТАСС, что корпорация подробно изложила в жалобе свою оценку решения суда первой инстанции. По его словам, в соответствии с процессуальным законодательством, подача апелляции является необходимым этапом для возможного мирового соглашения. Он подчеркнул, что "корпорация стремится к нахождению приемлемого для обеих сторон решения".

Президент АФК Михаил Шамолин в свою очередь заметил, что "подача апелляционной жалобы не только не является односторонним отказом АФК от мирового соглашения, а напротив, является обязательным условием его заключения, поскольку только суд может такое соглашение утвердить". "Без подачи жалобы в суд второй инстанции решение суда первой инстанции вступает в силу автоматически. В этой связи хочу четко заявить - АФК заинтересована и готова заключить мировое соглашение с НК "Роснефть", и хотя его условия являются предметом переговоров, мы уверены, что, работая конструктивно, вместе с истцом, мы сможем реализовать ожидания, обозначенные нашим президентом", - сказал он.