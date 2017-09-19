Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Роснефть" считает апелляцию АФК "Система" односторонним отказом от мирового соглашения

Экономика и бизнес
19 сентября, 20:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

В АФК считают, что подача апелляционной жалобы - обязательное условие для заключения такого соглашения

Поделиться
Материал из 1 страницы
Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев

© Геннадий Хамельянин/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" считает решение АФК "Система" подать апелляционную жалобу на определение Арбитражного суда Башкирии, взыскавшего в пользу "Башнефти" 136,3 млрд рублей, односторонним отказом от мирового соглашения, сказал ТАСС пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"Мы пока не можем комментировать доводы апелляционной жалобы, так как мы ее не видели, но что касается самого факта подачи апелляционной жалобы при отсутствии каких-либо предложений от "Системы", мы рассматриваем этот шаг как односторонний отказ от мирового соглашения", - сказал он.

Смотрите также

"Роснефть" против АФК "Система": в чем суть многомиллиардного спора

Ранее официальный представитель АФК "Система" Сергей Копытов, комментируя апелляцию, заявил ТАСС, что корпорация подробно изложила в жалобе свою оценку решения суда первой инстанции. По его словам, в соответствии с процессуальным законодательством, подача апелляции является необходимым этапом для возможного мирового соглашения. Он подчеркнул, что "корпорация стремится к нахождению приемлемого для обеих сторон решения".

Президент АФК Михаил Шамолин в свою очередь заметил, что "подача апелляционной жалобы не только не является односторонним отказом АФК от мирового соглашения, а напротив, является обязательным условием его заключения, поскольку только суд может такое соглашение утвердить". "Без подачи жалобы в суд второй инстанции решение суда первой инстанции вступает в силу автоматически. В этой связи хочу четко заявить - АФК заинтересована и готова заключить мировое соглашение с НК "Роснефть", и хотя его условия являются предметом переговоров, мы уверены, что, работая конструктивно, вместе с истцом, мы сможем реализовать ожидания, обозначенные нашим президентом", - сказал он.

Смотрите также

АФК "Система" подала апелляцию по делу с "Роснефтью"

"Роснефть" по мировому соглашению с "Системой" готова не предъявлять новых претензий

"Роснефть" готова помочь АФК "Система" получить кредиты для выплаты по иску

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Иск "Роснефти" к АФК "Система"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"АвтоВАЗ" раскрыл цены на универсал Lada Vesta SW
2
Командующий ВДВ РФ попал в ДТП в Мурманской области
3
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
4
Людей эвакуируют с девяти объектов в Белгороде после сообщений о минировании
5
Путин внес в Думу проект о наказании для глав компаний за злоупотребления в рамках ГОЗ
6
Генсек ООН назвал семь самых серьезных вызовов для человечества
7
Автомобиль врезался в толпу в центре Петербурга
Темы дня
Новости партнеров
Реклама