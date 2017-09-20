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Инвесторы из КНР и Кореи интересуются месторождением руд в Южной Осетии

Экономика и бизнес
20 сентября, 9:02 UTC+3

Глава республики Анатолий Бибилов отметил, что шахты за 30 лет пришли в негодность и сейчас необходимо начать разведывательные работы

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ЦХИНВАЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Китайские и южнокорейские инвесторы проявляют интерес к восстановлению свинцово-цинкового рудоуправления в городе Квайса в Южной Осетии, сообщил в интервью ТАСС президент республики Анатолий Бибилов.

"Квайсинские шахты были завязаны на экономику СССР, - сказал он, отметив, что для восстановления производства нужны серьезные "инвестиционные ресурсы". - По шахте: нужно глубокое изучение КПД. Заинтересованность со стороны наших корейских и китайских коллег есть, я думаю, что мы выйдем на то, чтобы начать разведывательные работы. Тем более что они пришли в негодность за почти 30-летиний период: там затоплены многие шахты. Все надо изучить и принимать решение".

Квайсинское свинцово-цинковое рудоуправление, основанное в середине 50-х годов XX века, специализируется на добыче полиметаллических руд и переработке ее на обогатительной фабрике с целью получения свинцового и цинкового концентрата. В начале 1990-х годов с распадом СССР и началом грузино-осетинского конфликта деятельность Квайсинского рудоуправления была приостановлена, а шахты законсервированы.

Руководство Южной Осетии не раз заявляло о необходимости реанимирования рудника, но для этого необходимы серьезные инвестиции, которых в республике нет. Квайсинский рудный район является одним из крупнейших в СНГ по запасам свинцово-цинковой руды. Только разведанные запасы ее составляют 8 млн тонн. При установленной производственной мощности рудника 130 тыс. тонн в год разведанными запасами рудник будет обеспечен сырьем более чем на 50 лет.

 

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Персоны
Бибилов, Анатолий Ильич
Страны
Южная Осетия
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