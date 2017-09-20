Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бибилов: строительство АЗС "Роснефти" в Южной Осетии начнется до конца года

Экономика и бизнес
20 сентября, 9:03 UTC+3

В ближайшее время планируется подготовка юридической и документальной составляющей под это предприятие

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЦХИНВАЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Строительство первых автозаправочных станций (АЗС) "Роснефти" в Южной Осетии стартует до конца этого года, сообщил в интервью ТАСС президент республики Анатолий Бибилов.

В июне сообщалось, что "Роснефть" построит в Южной Осетии заправочные станции, предварительная договоренность об этом была достигнута в ходе встречи Бибилова с главным исполнительным директором ПАО "НК "Роснефть" Игорем Сечиным. Глава республики отмечал, что это позволит решить проблемы с поставками нефтепродуктов в республику.

"Работа идет. Условия, которые обговаривались с нашими коллегами, достигнуты, договоренность есть. И я думаю, что в ближайшее время мы начнем отвод земли, подготовку юридической и документальной составляющей под это предприятие, и оно скоро начнет работать. В этом году работы "на поле" начнутся", - сказал Бибилов.

В Южной Осетии планируется построить три АЗС, две из них - в первоочередном порядке. "Это город Цхинвал и выезды из него", - пояснил ТАСС председатель комитета промышленности, транспорта и энергетики Геннадий Бекоев.

Он отметил, что "Роснефть" должна зайти в республику "напрямую, без посредников" в форме дочерней компании или обособленного подразделения. "Они будут поставлять свое топливо. Российское, качественное", - отметил собеседник. Сейчас, по его словам, в республике около десятка заправок, одна из них принадлежит государству.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Бибилов, Анатолий Ильич
Страны
Южная Осетия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
2
Движение на фиолетовой ветке московского метро входит в график после сбоя
3
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
4
Лавров: РФ заинтересована в сохранении ДРСМД, но без нарушений со стороны США
5
Командующий ВДВ РФ попал в ДТП в Мурманской области
6
Лавров подтвердил приглашение главе МИД Великобритании посетить Россию
7
Лавров: Россия долго ждала с ответом США по принципу "tit for tat"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама