Бибилов: строительство АЗС "Роснефти" в Южной Осетии начнется до конца года

ЦХИНВАЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Строительство первых автозаправочных станций (АЗС) "Роснефти" в Южной Осетии стартует до конца этого года, сообщил в интервью ТАСС президент республики Анатолий Бибилов.

В июне сообщалось, что "Роснефть" построит в Южной Осетии заправочные станции, предварительная договоренность об этом была достигнута в ходе встречи Бибилова с главным исполнительным директором ПАО "НК "Роснефть" Игорем Сечиным. Глава республики отмечал, что это позволит решить проблемы с поставками нефтепродуктов в республику.

"Работа идет. Условия, которые обговаривались с нашими коллегами, достигнуты, договоренность есть. И я думаю, что в ближайшее время мы начнем отвод земли, подготовку юридической и документальной составляющей под это предприятие, и оно скоро начнет работать. В этом году работы "на поле" начнутся", - сказал Бибилов.

В Южной Осетии планируется построить три АЗС, две из них - в первоочередном порядке. "Это город Цхинвал и выезды из него", - пояснил ТАСС председатель комитета промышленности, транспорта и энергетики Геннадий Бекоев.

Он отметил, что "Роснефть" должна зайти в республику "напрямую, без посредников" в форме дочерней компании или обособленного подразделения. "Они будут поставлять свое топливо. Российское, качественное", - отметил собеседник. Сейчас, по его словам, в республике около десятка заправок, одна из них принадлежит государству.



