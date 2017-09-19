Минфин РФ не рассчитывает на возврат Украиной $3 млрд до решения Апелляционного суда

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ предполагает, что возврат Украиной долга в $3 млрд не состоится до соответствующего решения Апелляционного суда в Лондоне, однако рассчитывает на компенсацию части судебных издержек России не позднее 20 сентября 2017 года. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия 1" глава департамента госдолга и государственных финансовых активов министерства Константин Вышковский.

"До апелляции мы на возврат средств не рассчитываем, хотя рассчитываем на исполнение Украиной другого решения этого суда - о компенсации части судебных издержек, понесенных Российской Федерацией, до завтрашнего числа", - сказал он.

Комментируя размещение минфином Украины международных облигаций на $3 млрд, о котором в понедельник объявил президент страны Петр Порошенко, Вышковский отметил, что Украина "формально находится в состоянии дефолта", а евробонды Украины интересны "только инвесторам, преследующим достаточно спекулятивные стратегии".

Высокий суд Лондона 26 июля конкретизировал вердикт от 29 марта 2017 года, вынесенный в пользу России по иску к Украине из-за дефолта по еврооблигациям на $3 млрд. Суд, в частности, продлил действие решения, исключающего возможность принуждения Украины к выплате долга, до вердикта Апелляционного суда, слушания в котором запланированы на январь 2018 года.

В марте лондонский суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций в сумме $3 млрд, приобретенных в 2013 году за счет средств Фонда национального благосостояния, а также $75 млн купонного дохода и штрафные проценты. Проценты рассчитываются с 21 декабря 2015 года, уточнял Минфин.

Также лондонский суд обязал Украину возместить России часть судебных расходов на £2,8 млн, половину этой суммы Украина должна заплатить не позднее 20 сентября 2017 года. Суд также постановил, что требование России по компенсации Украиной остальной части расходов, понесенных из-за неисполнения обязательств по облигациям, будет рассмотрено после вынесения решения по апелляции на вердикт Высокого суда Лондона, которая была подана в июне 2017 года.