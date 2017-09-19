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Карелия намерена увеличить объемы аквакультуры в 1,75 раза до 35 тыс. тонн рыбы в год

Экономика и бизнес
19 сентября, 21:55 UTC+3 ТАСС

Глава республики назвал высокую зависимость от поставок комбикормов и импорта племенного материала сдерживающими факторами развития отрасли

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ТАСС, 19 сентября. Карелия планирует увеличить объемы выращиваемой товарной рыбы в 1,75 раза к 2025 году - с нынешних 20 тыс. до 35 тыс. тонн в год. Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков проинформировал во вторник министра сельского хозяйства России Александра Ткачева в ходе рабочей встречи в Москве, сообщила пресс-служба главы региона.

"Карелия располагает благоприятными условиями для производства аквакультуры и является лидером в России по объемам производства товарной форели. За последние пять лет среднегодовой объем производства составил более 20 тыс. тонн. В соответствии с региональной концепцией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов республики до 2025 года, планируется увеличить объемы аквакультуры и довести выращивание товарной рыбы до 35 тыс. тонн в год", - привела пресс-служба слова Парфенчикова.

По его словам, сдерживающим фактором развития отрасли является высокая зависимость от поставок комбикормов и импорта племенного материала.

Глава минсельхоза сообщил, что с 2018 года заработает новая мера поддержки - возмещение части затрат на строительство и модернизацию объектов аквакультуры и заводов по производству рыбных кормов. Парфенчиков предложил распространить поддержку на селекционно-племенные центры рыбоводства и увеличить размер компенсации до 30%.

По оценке министра, Карелия имеет также перспективы по развитию других направлений сельского хозяйства - мясного и молочного скотоводства.

На данный момент регион обеспечен мясом на 12%, молочными продуктами на 47%, картофелем - на 72%, овощами - на 29%.

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