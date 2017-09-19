Вооруженные силы Бразилии закупили продукцию "Лаборатории Касперского"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Вооруженные силы Бразилии закупили продукцию российского производителя антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского". Об этом сообщила во вторник газета Folha de S.Paulo.

По информации издания, программное обеспечение "Лаборатории Касперского" будет установлено на 120 тыс. компьютерах, принадлежащих вооруженным силам. Этот будет сделано в рамках контрактов, заключенных по отдельности с каждым из трех видов войск - сухопутными войсками, флотом и ВВС. Общая стоимость этих договоров, рассчитанных на три года, составляет 8,4 млн бразильских реалов ($2,7 млн), из которых 4,5 млн реалов ($1,4 млн) приходится на сухопутные войска, 2,3 млн реалов ($734 тыс.) - на ВВС и 1,6 млн реалов ($510 тыс.) - на флот.

Folha de S.Paulo также сообщила, что установка программного обеспечения "Лаборатории Касперского" на компьютерах бразильских ВС была начата еще в декабре 2016 года. Однако официального объявления об этом пока не было сделано якобы "по соображениям безопасности". В министерстве обороны Бразилии корреспонденту ТАСС подтвердили существование контрактов, однако за дополнительной информацией по данному вопросу посоветовали обращаться в пресс-службы каждого из видов войск. Представители флота и ВВС Бразилии на запросы пока не ответили.

В свою очередь в пресс-службе сухопутных войск ТАСС сообщили, что контакт с компанией, которая является дистрибьютером "Лаборатории Касперского" был заключен еще в 2016 году. "До этого момента у Сухопутных войск Бразилии не было корпоративной системы антивируса, которая действовала бы во всех подразделений", - отметили военнослужащие. Они также добавили, что представители Сухопутных войск Бразилии посещали офис "Лаборатории Касперского" в Москве в июле этого года.

На прошлой неделе министерство внутренней безопасности (МВБ) США распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от ПО "Лаборатории Касперского". В документе отмечается, что такое указание дала исполняющая обязанности главы МВБ Элейн Дьюк. Она обеспокоена связями между некоторыми сотрудниками "Лаборатории Касперского", российской разведкой и другими правительственными учреждениями", а также "требованиями, которые, согласно российскому законодательству, позволяют российским спецслужбам запрашивать или обязывать предоставить помощь со стороны "Лаборатории Касперского" в перехвате сообщений, проходящих через российские сети".

В самой "Лаборатории Касперского" отрицают эти обвинения и считают, что дальнейшее расследование подтвердит отсутствие ее связей с органами власти РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Вашингтона политизированным. Российские власти охарактеризовали действия правительства США как проявление нечестных методов конкурентной борьбы.