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Вооруженные силы Бразилии закупили продукцию "Лаборатории Касперского"

Экономика и бизнес
19 сентября, 22:48 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

По информации газеты Folha de S.Paulo, программное обеспечение будет установлено на 120 тыс. компьютерах

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Вооруженные силы Бразилии закупили продукцию российского производителя антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского". Об этом сообщила во вторник газета Folha de S.Paulo.

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По информации издания, программное обеспечение "Лаборатории Касперского" будет установлено на 120 тыс. компьютерах, принадлежащих вооруженным силам. Этот будет сделано в рамках контрактов, заключенных по отдельности с каждым из трех видов войск - сухопутными войсками, флотом и ВВС. Общая стоимость этих договоров, рассчитанных на три года, составляет 8,4 млн бразильских реалов ($2,7 млн), из которых 4,5 млн реалов ($1,4 млн) приходится на сухопутные войска, 2,3 млн реалов ($734 тыс.) - на ВВС и 1,6 млн реалов ($510 тыс.) - на флот.

Folha de S.Paulo также сообщила, что установка программного обеспечения "Лаборатории Касперского" на компьютерах бразильских ВС была начата еще в декабре 2016 года. Однако официального объявления об этом пока не было сделано якобы "по соображениям безопасности". В министерстве обороны Бразилии корреспонденту ТАСС подтвердили существование контрактов, однако за дополнительной информацией по данному вопросу посоветовали обращаться в пресс-службы каждого из видов войск. Представители флота и ВВС Бразилии на запросы пока не ответили.

В свою очередь в пресс-службе сухопутных войск ТАСС сообщили, что контакт с компанией, которая является дистрибьютером "Лаборатории Касперского" был заключен еще в 2016 году. "До этого момента у Сухопутных войск Бразилии не было корпоративной системы антивируса, которая действовала бы во всех подразделений", - отметили военнослужащие. Они также добавили, что представители Сухопутных войск Бразилии посещали офис "Лаборатории Касперского" в Москве в июле этого года.

На прошлой неделе министерство внутренней безопасности (МВБ) США распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от ПО "Лаборатории Касперского". В документе отмечается, что такое указание дала исполняющая обязанности главы МВБ Элейн Дьюк. Она обеспокоена связями между некоторыми сотрудниками "Лаборатории Касперского", российской разведкой и другими правительственными учреждениями", а также "требованиями, которые, согласно российскому законодательству, позволяют российским спецслужбам запрашивать или обязывать предоставить помощь со стороны "Лаборатории Касперского" в перехвате сообщений, проходящих через российские сети".

В самой "Лаборатории Касперского" отрицают эти обвинения и считают, что дальнейшее расследование подтвердит отсутствие ее связей с органами власти РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Вашингтона политизированным. Российские власти охарактеризовали действия правительства США как проявление нечестных методов конкурентной борьбы.

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