"Яндекс" в четверг покажет Путину беспилотный автомобиль

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Интернет-компания "Яндекс" планирует продемонстрировать президенту России Владимиру Путину в ходе его первого посещения столичной штаб-квартиры компании 21 сентября свой беспилотный автомобиль. Об этом рассказал ТАСС источник, знакомый с подготовкой мероприятия.

23 сентября "Яндексу" исполняется 20 лет. В этот день в 1997 году была представлена одноименная поисковая система. По словам собеседника агентства, Путин лично поздравит сотрудников "Яндекса" с двадцатилетием компании. В компании не комментируют эту информацию, пресс-служба Кремля пока не объявляла о том, что посещение "Яндекса" есть в рабочем графике президента.

"Сотрудники расскажут о применении машинного обучения и анализа данных в разных сервисах "Яндекса". Также компания покажет беспилотный автомобиль", - рассказал собеседник агентства. В "Яндексе" не стали комментировать и эту информацию. При этом в компании отметили, что работа над технологией для беспилотного автомобиля ведется с прошлого года, она использует наработки "Яндекса" из области машинного обучения компьютерного зрения и навигации.

В середине мая "Яндекс.Такси" провело закрытое испытание беспилотного автомобиля. В испытании участвовали два прототипа - машины с установленными датчиками (собирают информацию о самом автомобиле и окружающей обстановке), а также специальным программным обеспечением (обрабатывает данные с датчиков и определяет, как именно должна двигаться машина). Благодаря такому программно-аппаратному комплексу машины могут самостоятельно ехать по заданному маршруту, а также определять и объезжать препятствия (в том числе другие автомобили и людей). В том случае, если препятствие объехать нельзя, машина останавливается. Проверка беспилотного автомобиля на дорогах общего пользования запланирована на 2018 год.